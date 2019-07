Raúl Rizzo aseguró que hubo un error y que él no dijo que se producirá una "guerra civil"

El actor manifestó que las palabras que se le atribuyen sobre un posible conflicto civil fueron dichas por un periodista que estaba en el piso

Luego de haber dicho en una entrevista que era posible una "guerra civil" en caso de un triunfo de Mauricio Macri en las próximas elecciones, el actor Raúl Rizzo aseguró que hubo un error y que él no expresó dichas palabras.



"En el marco de las repercusiones originadas por la nota efectuada en Crónica TV, manifiesto que las palabras que se me atribuyen sobre un posible conflicto civil nunca fueron expresadas por mi sino por el periodista que estaba en el piso con una clara mala intención en el marco de una móvil con claros problemas de sonido", aseveró en un comunicado.



"Por otra parte, me es imperioso aclarar que más allá de mi postura política conocida por todos, de ninguna manera puedo pensar ni sostener esas palabras que me fueron atribuidas sin veracidad y del cual se hicieron eco diversos medios de comunicación", advirtió.



"Agradezco el interés y preocupación de quienes se comunicaron conmigo durante todo el día expresando su solidaridad ante esta situación en la que sin quererlo me han involucrado", concluyó el actor.



Rizzo apoyó la precandidatura de Alberto Fernández, quien es secundado por la exmandataria Cristina Kirchner en el Frente de Todos, y criticó el cierre de pequeñas y medianas empresas durante el mandato de Macri.





En este escenario ideológico, el actor dijo ayer que "hay miles que comen una vez por día. ¿Qué va a pasar cuando un padre no tenga ya para comprar lo más básico a su hijo? Estallan. Y ya les importa muy poco todo. Y yo tengo mucho temor a que esto ocurra. Macri dice que si gana va a avanzar más rápido con sus reformas. Y si eso pasa esto explota".

"Macri nos va a dejar en la lona. Tenemos muchos problemas. Pero los argentinos vamos a salir adelante, porque gracias a Dios tenemos un país con muchos recursos y posibilidad de recuperación", aseguró el actor de 71 años.



"Seguro que hubo errores", sentenció sobre los años kirchneristas. "Pero seguro lo que yo considero errores pueden generar terror en otros sectores. Yo hubiera ido mucho más a fondo con las reformas", dijo.