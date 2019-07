Militantes K agredieron a Luis Otero cuando inauguraba un local de Juntos por el Cambio en Avellaneda

El ex periodista dijo que era un grupo de personas del grupo del Frente de Todos, y que estaba el concejal de ese partido Alberto Medaglia

Un grupo de militantes kirchneristas insultaron y agredieron al periodista y precandidato a intendente de Avellaneda, Luis Otero, durante la inauguración de un local partidario de Juntos por el Cambio en la localidad de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda.

El mismo dirigente y exconductor de El Trece hizo la denuncia y quedó registrado en videos compartidos en las redes sociales.



"Era un grupo de personas del grupo del Frente de Todos, de hecho estaba el concejal [de ese partido] Alberto Medaglia", dijo a La Nación.

En un video que circuló por las redes sociales, se ve a un hombre del grupo de agresores gritando: "¡Si te queremos pegar, te pegamos!"



"Es lamentable que los mismos dirigentes políticos generen la violencia. Ellos son del Frente de Todos, pero parece ser que ese 'todos' no nos incluye a nosotros. Fue algo antidemocrático", sostuvo Otero.

Te puede interesar Una encuesta lo acerca a Mauricio Macri a una victoria en primera vuelta

Una patota irrumpió a los gritos en la inauguración de un local de Juntos por el Cambio en Avellaneda.



Gestión Jorge Ferraresi, el mismo que apoya la dictadura de Nicolás Maduro... ✌✌✌ pic.twitter.com/FO1arNCH4E — Dani Lerer (@danilerer) July 27, 2019



Los incidentes ocurrieron ayer a la tarde mientras Otero inauguraba un nuevo local partidario en en Dock Sud. La policía bonaerense intervino ante los incidentes.



"Nos insultaron, nos querían pegar. Algunos militantes de nuestro espacio hicieron la denuncia porque fueron zamarreados y empujados. En un momento me acerqué a darles la mano porque nuestro espacio busca la unión. No vamos a confrontar como lo hacen ellos", dijo.



"Si algo me pasa a mí o a mi familia, es responsabilidad de quienes tienen a la violencia como forma de solucionar las cosas", dijo el experiodista de TN y El Trece, y agregó que no piensa en contratar seguridad personal.



Ayer, horas antes, Luis Otero se había solidarizado con el precandidato a concejal de Consenso Federal en Avellaneda Marcelo Yuri, quien fue baleado en su comercio y habló de "violencia política" en el partido.



"Hablé con él [Marcelo] hace minutos y me contó que entraron a comprarle, pagaron por lo que compraron y le pegaron un tiro con una nueve milímetros. Cada vez es más preocupante la situación y queda claro que las mafias en Avellaneda siguen operando impunemente", escribió en Twitter.