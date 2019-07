"Nunca dije que iba a defaultear las Leliq", aclaró Alberto Fernández, que insiste con bajar las tasas

El precandidato kirchnerista y sus economistas de referencia aclararon que no pagar los intereses de las Leliq "no significa dejar de pagar el capital"

Luego de la polémica desatada por las declaraciones sobre su presunta intención de "dejar de pagar los intereses de las Leliq (Letras de Liquidez, bonos del Banco Central) que está pagando la Argentina todos los días", el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández salió este lunes a desmentir su intención de "defaultearlas" .

"Nunca dije eso", indicó Fernández a Noticias sobre su presunta idea de defaultear las Leliq que surgió durante una entrevista que el domingo brindó a El Destape Web, en la que dijo que su propuesta de entregar medicamentos gratis a los jubilados costaría por año lo que el Central paga de intereses durante diez días.

En ese contexto, algunos medios interpretaron que el compañero de fórmula de Cristina Kirchner quería defaultear las Leliq, con las que, a fuerza de altas tasas, el jefe de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, procura adormecer el dólar hasta las elecciones.

Y desde el gobierno Nacional lo acusaron de buscar desestabilizar el tipo de cambio: "No se pueden dejar de pagar los intereses de las Leliq porque son el contrapeso de la suba del dólar. Sin ese contrapeso, la divisa sube y se traslada ese incremento a los productos de la canasta familiar. Todo el mundo sabe que cada vez que el dólar sube cae la imagen del presidente, por eso Alberto quiere un movimiento abrupto para afectarnos políticamente", analizó un importante funcionario del Gobierno ante la consulta de Infobae.

Fernández tuvo que salir a aclarar sus dichos y la idea de defaultear también fue descartada por dos economistas que lo asesoran, Guillermo Nielsen y Matías Kulfas.

"Totalmente equivocado Clarín", dijo Nielsen. También en redes sociales economistas que nada tienen que ver con el kirchnerismo criticaron al diario de los Herrera Noble y Héctor Magnetto por el titular: Eduardo Levy-Yeyati y Pablo Gerchunoff.

"Alberto dijo ‘dejar de pagar los intereses de las Leliq’, no dijo que iba a dejar de pagar el capital. Por tanto, no hablaba de default porque los intereses no se defaultean. La idea es bajar las tasas de las Leliq que se renuevan cada siete días y que así haya más crédito en la economía para las pymes", dijo Kulfas.

Solo los bancos pueden invertir en Leliq y para ello usan los fondos que consiguen de los plazos fijos de sus clientes. Por eso, el alza de tasas es una de las herramientas del Central para desalentar la demanda de dólares para inversión.