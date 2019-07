Frente de Todos propone un INDEC "que funcione bien": revuelo en redes y fuerte respuesta de Todesca

El funcionamiento del INDEC durante el kirchnerismo sigue siendo un problema para la oposición. Qué dijo al respecto Alberto Fernández

La falta de confiabilidad de las estadísticas oficiales durante el último gobierno kirchnerista debido a la degradación operativa del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es hoy uno de los temas espinosos para el Frente de Todos.

La cuestión volvió a surgir en las últimas horas, debido a una publicación de la cuenta oficial del Frente de Todos en Twitter, que llamó a sus seguidores a realizar propuestas de gobierno.

Entre las que el Frente de Todos decidió destacar, se encuentra una que puntualiza sobre las estadísticas. "El INDEC es un termómetro. Vamos a tener uno que funcione bien", detalla la placa.

El tuit motivó una dura respuesta de parte de Jorge Todesca, actual titular del organismo. "Ya tenemos uno que funciona bien. Nos ha costado mucho a todo un equipo reconstruir el desastre que nos dejaron y recuperar un reconocimiento internacional y la credibilidad en las estadísticas públicas", retrucó en la misma red social.

La publicación de la coalición opositora también generó la reacción de los partidarios de Juntos por el Cambio en las redes, que recordaron el desmanejo de las estadísticas durante el kirchnerismo. La explicación de Axel Kicillof que medir la pobreza era "estigmatizar" y la afirmación que "la pobreza en Argentina es menor que en Alemania" de Alberto Fernández calientan las redes.

Pero más allá de la batalla cotidiana que se da en la campaña por Internet. ¿Cuál es la visión del Frente de Todos sobre el INDEC actual?

La postulación de un instituto estadístico que "funcione bien" es ambigua. Podría verse como el indicio de una nueva intervención o, en cambio, el reconocimiento de viejos errores y la ratificación de la continuidad del esquema actual.

A la última opción aportan las declaraciones del propio precandidato presidencial del Frente de Todos. A fines de junio, en una entrevista radial, Alberto Fernández reconoció que ahora el INDEC "está funcionando mejor que en los últimos años de Cristina".

Además, sostuvo que fue un error "invisibilizar" a los pobres. Y al ser consultado sobre la frase que planteaba que en Argentina "había menos pobres que en Alemania", respondió: "Nunca estuve de acuerdo con esas cosas y no lo estoy".

Otro dato llamativo es que la alianza del PJ-kirchnerismo se apoyó fuertemente en datos del actual INDEC para redactar su plataforma electoral, que se hizo pública también en junio.

"El Gobierno de la Alianza Cambiemos estará dejando niveles de inflación superiores al 50%", plantea el documento, basándose en datos oficiales.

"De acuerdo al INDEC, el 32% de las personas se encuentran en situación de pobreza, mientras que el 6,7% en situación de indigencia", subraya en otro segmento.

En el diagnóstico y las propuestas que planteó en ese momento el Frente de Todos, en ningún momento se critica o relativiza la validez de los datos de INDEC.

No obstante, esto no implica que no vayan a producirse cambios en las mediciones. Entre los puntos que se proponen para mitigar la emergencia de la pobreza y el desempleo, se menciona: "Crear un Instituto Estadístico de la Economía Popular, que elabore y sistematice estadísticas serias sobre el sector y que permita nutrir de información valiosa para el diseño de las políticas destinadas al sector".