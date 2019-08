Cristina Kirchner aseguró que su deber es "ayudar a unir a los argentinos"

Durante un encuentro con trabajadoras bancarias, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos aseguró estar "despojada de vanidad y ambición"

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, cuestionó este jueves al Gobierno por "falta de sensibilidad", y se comprometió a "ayudar" para que en la Argentina vuelva "un tiempo de crecimiento y felicidad".

"Es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos y sensibilidad", sostuvo durante un acto que encabezó en el marco del 13° Encuentro Nacional de Trabajadoras bancarias.

"Siento que, despojada de cualquier tipo de vanidad y de ambiciones, debo ayudar para volver a unir a los argentinos para que finalmente podamos retornar en la patria a un tiempo de crecimiento y también de felicidad", agregó durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

La ex presidenta y actual compañera de Alberto Fernández aseguró que "es necesario volver a tener capacidad y sensibilidad en la Casa Rosada y en cada lugar en que los dirigentes tenemos que tomar decisiones".

La actual senadora justicialista dijo que "es importante entender que la vida no puede ser que lo única que haga la gente sea trabajar y no tener nada más. Eso no es vida".

En ese sentido, Cristina Kirchner agregó: "Quiero volver a tener una Argentina donde la gente vuelva a disfrutar un fin de semana, pueda comprarle un juguete al hijo a fin de mes o salir a comer afuera… No describo lujos sino la vida cotidiana. Yo interpreto qué quieren los argentinos, que no es estar muriéndose de frío en una casa porque no se sabe de cuánto va a ser la factura de gas", remarcó la ex jefa de Estado.

En otro fragmento de su discurso hizo foco -sin mencionarla- en María Eugenia Vidal, a quien señaló como responsable de que miles de jóvenes se presentaran a buscar trabajo como guardiacárcel porque no tienen ninguna opción mejor por el impacto negativo de las actuales políticas económicas.

"La mujer que tiene la responsabilidad de conducir la provincia de Buenos Aires, que debiera ser una polea económica que ayude a la recuperación de la economía, dijo que no era por eso, que iban a estudiar de guardiacárceles… No me preocupa eso tanto como la falta de sensibilidad", disparó.

En la sede bancaria, Cristina Kirchner aprovechó también para lanzar otra crítica al gobierno: "Pude ver que cambian los ultimos billetes de $5, los argentinos nos despedimos de San Martín…".

"Habiendo tantos admiradores de los Estados Unidos en este Gobierno, ¿por qué no van allá y sacan a Washington de los billetes, o a Lincoln? Los mandan a Guantánamo… Esas cosas deberíamos imitar, el respeto por la historia y por la Patria", reclamó.