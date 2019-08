Quién es Sandra Pitta, la científica que se cruzó con Alberto Fernández

Es doctora en Biotecnología e investigadora del Conicet. Fue una de las 150 personalidades que firmó la solicitada a favor del gobierno de Mauricio Macri

Sandra Irene Pitta Álvarez, fue una de las 150 personalidades del mundo científico, académico, intelectual y cultural que días atrás, por medio de una solicitada, apoyaron al gobierno de Mauricio Macri.



Según su perfil en Conicet, Pitta Álvarez es doctora en Biotecnología e investigadora adjunta de ese organismo. Comenzó su carrera en Uruguay para luego viajar a Estados Unidos, donde continuó con sus estudios entre 1969 y 1977.



En 1978, ya de regreso en la Argentina, inició su carrera en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde cursó sus especialidades y se desempeñó como ayudante de cátedra.



Su vínculo con el Conicet en 2002, cuando se sumó al equipo de Ciencias Agrarias, Biotecnología y Biología molecular como investigadora independiente dentro de la disciplina de Ingeniería de Procesos, actividad que mantiene hasta la actualidad.

Y en 2016, integró el Instituto de Micología y Botánica (INMIBO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí trabaja en el Grupo de Biotecnología de Plantas y Algas.



A diferencia del resto de los firmantes de la solicitada en apoyo a Macri, su nombre quedó en el centro de la escena luego de publicar en su cuenta de Twitter un mensaje en el que puso en duda su estadía en el país tras los comicios en caso de un eventual triunfo de la fórmula Fernández-Fernández.



"Sé que si ganan los Fernández, de alguna manera me van a echar de Conicet. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado", escribió.

Sé que si ganan los Fernandez, de alguna manera me van a echar de CONICET. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado. — Sandra Pitta (@spitta1969) 30 de julio de 2019



La respuesta del candidato presidencial por Frente de Todos, Alberto Fernández, no se hizo esperar y este jueves la mencionó en pleno acto en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos", dijo Fernández.



Luego del comentario del precandidato a Presidente por el Frente de Todos, Pitta Álvarez expresó su postura en las redes sociales luego de recibir mensajes intimidatorios.



"Chicos, para asustarme hace falta más. Esto los describe a ustedes. No a mí. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento. No me importa el bullying", concluyó a través de Twitter la científica.

Chicos, para asustarme hace falta mas. Esto los describe a ustedes. No a mi. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento. — Sandra Pitta (@spitta1969) 1 de agosto de 2019

También aclaró en otro mensaje a través de la red de microblogging que "Mi firma en la solicitada no me impide ver los problemas que existen y que este gobierno no está encarando. El sector de CyT está abandonado, sin políticas claras".

Mi firma en la solicitada no me impide ver los problemas que existen y que este gobierno no está encarando. El sector de CyT está abandonado, sin políticas claras. — Sandra Pitta (@spitta1969) 28 de julio de 2019

Pasaron 4 años en los q tercerizaron el tema de CyT y en las mismas manos q no estaban llevando al abismo. Y se despreocuparon. Espero cambios. — Sandra Pitta (@spitta1969) 28 de julio de 2019

"Los investigadores asistentes y adjuntos comprenden el 70% de la planta de investigadores. Son los jóvenes. Los q van a continuar. Los que necesitan mas apoyo", prosiguió la científica en defensa del Conicet. "Hubo muchos errores en la administración de CyT en el pasado, pero estos investigadores son altamente formados y hay que encontrar soluciones", sentenció.