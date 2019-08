Aragón: "En las provincias está surgiendo un peronismo federal que podría ser decisivo en las elecciones de 2021 y 2023"

El analista de opinión pública habló con iProfesional sobre el rol del peronismo y qué puede ocurrir en las PASO tanto con Macri como con Los Fernández

El peronismo se ha reconfigurado para estas elecciones y las consecuencias de esta decisión se sabrán en pocos días, cuando estén disponibles los primeros resultados nacionales de las primarias, que brindarán una radiografía completa del posicionamiento de los distintos candidatos.

En este marco, el analista de opinión pública Raúl Aragón dialogó con iProfesional, donde abordó algunos conceptos determinantes sobre el contexto político que dejará el 2019, especialmente sobre la reconfiguración del peronismo nacional y provincial.

El también director del Programa de Estudios de Opinión Pública en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), considera que los candidatos identificados con el peronismo "se alejaron de la impronta fundacional" del partido construido por Juan Domingo Perón.

Desde el aspecto coyuntural, Aragón es muy duro con la gestión de Mauricio Macri: "Creo que los argentinos hemos sido muy pacientes con este gobierno".

-¿A quién ve mejor posicionado para las elecciones primarias del domingo?

-A esta distancia tan breve para las PASO, lo que vemos es una hegemonía de la fórmula Fernández-Fernández pero con una diferencia hacia la dupla Macri-Pichetto que va disminuyendo gradualmente. Igualmente, el resultado que hoy medimos nosotros es el de una victoria del Frente de Todos, sacándole una diferencia a Juntos por el Cambio de unos 5 puntos.

-¿Qué escenario están viendo más allá de la polarización del voto en dos frentes?

-Estamos asistiendo a una transformación del sistema político argentino: por un lado se está constituyendo a nivel nacional un espacio de centro derecha y, por otro, uno de centro izquierda. En esa polarización de espacios, la dirigencia peronista nacional se ha fragmentado, y creo que va a continuar fragmentada. Es que si se escucha la forma de pensar de Pichetto es mucho más parecida a la de Mauricio Macri que a la de Cristina Fernández de Kirchner.

Algo similar ocurre con la manera de pensar y la percepción del ex diputado Sergio Massa, que se parece más a la de Cristina que a la de Macri. Así están establecidas las dos configuraciones del centro (derecha e izquierda), que estarían indicando una ruptura fatal del peronismo a nivel de dirigencia nacional. Esto sucede porque los candidatos se alejaron de la impronta fundacional del peronismo que está contenida en el texto de la "comunidad organizada", confeccionada por el General Perón en 1949, donde claramente era una posición intermedia y totalmente distinta de las dos mencionadas.

-¿Qué ocurrió para que se genere este distanciamiento?

-Diría que el peronismo actual se alejó del peronismo tradicional después de la vuelta de la democracia, la prueba está que en los ´90 el partido fue neoliberal y en el 2000 fue populista. Entonces no hay un marco ideológico que pueda contener eso pero, al mismo tiempo, en las provincias se está reconstituyendo un peronismo con base tradicional.

-Algo que contrapone a lo que mencionaba como tendencia nacional…

-Claro. Esto se ve en todas las victorias sucesivas de los gobernadores peronistas, que consiguieron unificar el peronismo kirchnerista con el no kirchnerista. Entonces, con un peronismo unido, muchos obtuvieron más del 50% de los votos en sus distritos. Con lo cual, en las provincias está surgiendo un peronismo federal que podría ser un actor decisivo en las elecciones de 2021 y 2023.

-¿Cómo evalúa la campaña electoral en la previa a las PASO?

-La campaña hasta acá ha sido muy pobre, uno espera que luego de las PASO mejore, hay muy pocas propuestas. Las únicas verdaderas propuestas que fueron expresadas las está realizando el candidato Alberto Fernández. En cambio, del lado del oficialismo lo único que hay es un relato de lo logrado hasta ahora en términos de obra pública, un desconocimiento absoluto de la crisis económica que estamos viviendo y de la crisis social que genera, justamente, lo económico; y una ausencia total de propuestas, más allá que indican que van a seguir por este camino, sin especificar cuál es ese camino.

Creo que los argentinos hemos sido muy pacientes con este gobierno, que nos empobreció a todos y degradó la calidad de vida a todos nosotros. Creo que nos merecemos que, además de pedirnos el voto y que le otorguemos un segundo mandato, nos explique qué quiere hacer en ese segundo período de gestión para solucionar la crisis actual y qué es lo que va a hacer y cómo lo hará.