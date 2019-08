María Eugenia Vidal reveló el dato por el cual Mauricio Macri hará historia este año

La gobernadora bonaerense aprovechó su visita al programa de Mirtha Legrand para indicar qué logro de Cambiemos marcará los libros de historia

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participó como invitada del programa de Mirtha Legrand y, si bien evitó mencionar temas de la campaña debido a la veda electoral, subrayó un dato que dejará a la historia al presidente Mauricio Macri.

En el ciclo también estuvieron el periodista Pablo Rossi, a la doctora Mónica Katz y la científica Sandra Pitta. También invitados Enrique Sacco, pareja de Débora Pérez Volpin, y Diego Pirota, abogado de la familia, tras conocerse la sentencia sobre la muerte de la periodista.

El periodista de Radio Mitre, Pablo Rossi, expuso que "algunos sectores fanatizados del Gobierno deberían reflexionar y contribuir a entender el espíritu crítico, tener mayor tolerancia y ser más abiertos". A su vez, resaltó la gran labor de Vidal con respecto a lo mencionado, dado su frecuente trato con intendentes opositores.



Ante esto, María Eugenia Vidal llamó a la reflexión a los integrantes de la mesa con un dato particular que tiene como eje al presidente Mauricio Macri: "Reflexionando sobre lo de Pablo. Mauricio ya sea reelegido o no, va a haber logrado algo que hoy no lo dimensionamos pero que en un tiempo vamos a valorar: va a ser el primer gobierno no peronista desde Alvear que termina su mandato", expresó.

A continuación añadió: "Y que lo hace con un Congreso en minoría, habiendo sacado todos los presupuestos, habiendo sacado muchas leyes que fueron importantes. Con los gobernadores recuperando fondos, porque si hay un gobierno que ha sido federal, ha sido este. Creo que eso es un síntoma que algo cambio, más allá que uno siempre tiene que seguir mejorando", aseguró la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.