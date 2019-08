A pocos días de las PASO, la imagen positiva de Mauricio Macri en Córdoba volvió a crecer

Después de haber llegado a su piso en febrero y marzo pasados, el Presidente recupera su imagen en una provincia muy importante. En julio llegó al 56%

La carrera para las elecciones 2019 comenzó la cuenta regresiva y falta menos de una semana para el primer sondeo, que será el domingo 11 de agosto en las PASO.

Mientras tanto, los candidatos a la presidencia miden, segundo a segundo, qué pasa con su imagen frente al electorado.

En este contexto, Mauricio Macri logró algo de calma al conocer que su imagen empezó a recuperarse en Córdoba, una provincia clave en su triunfo en 2015, donde a comienzo de este año llegó a su peor medición.

El dato pertenece al Monitor Social y Político que las consultoras Berensztein y D'Alessio Irol realizan mensualmente para La Voz.



La encuesta muestra que, de junio a julio, la evaluación positiva hacia el Presidente creció de 54 a 56 (en mayo era de 48). Por el contrario, la imagen negativa cayó cuatro puntos y es de 36 por ciento.



Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner mantiene un alto nivel de rechazo en Córdoba. Según el estudio, su imagen negativa sigue arriba del 70 por ciento (75 en julio pasado), mientras que la positiva repitió el número del mes anterior: 19.



Como viene sucediendo desde hace meses, María Eugenia Vidal es la política con mejor imagen en Córdoba. En julio, llegó al 63 por ciento (29 negativa), lo que le da una diferencia de 34 puntos porcentuales.



Segundo, aparece Macri (fuerte repunte para llegar a un diferencial de 20). Y tercero, Horacio Rodríguez Larreta, con un 53 por ciento (30 de imagen negativa).



En el caso de Alberto Fernández, en Córdoba, y según la encuesta, tiene una valoración positiva del 25 por ciento, contra una negativa del 68 (-43). Entre los que votarán al kirchnerismo, su imagen positiva asciende al 60 por ciento.



El peor sigue siendo Ricardo Lorenzetti. El ministro de la Corte Suprema de Justicia cosecha apenas un cinco por ciento de imagen positiva.



Otro dato que cambió radicalmente su tendencia es la evaluación sobre la situación económica del país respecto del año pasado. Desde marzo, cuando el 85% de los cordobeses decía que "peor", la opinión fue cambiando y hoy ese porcentaje llegó al 60 por ciento.



A su vez, los que dicen que la situación es mejor llegaron al 38% (en abril ese número era del 13).



El otro índice que le sonríe a Macri es el de la perspectiva a futuro. Ante la pregunta "¿Cómo supone que será la situación económica del país dentro de un año?", el 64% de los encuestados en esa provincia dijo que "mejor" (en abril era del 44).



Al mismo tiempo, los que pensaban que sería "peor" bajaron del 43 al 29% (creció un punto en el último mes).



También creció la idea de realizar proyectos. El 67% de los cordobeses dijo que considera gastar dinero en algo relacionado con una iniciativa personal.



La novedad de la encuesta se da en la evaluación de la gestión de Macri. Desde mayo del año pasado, la tendencia era negativa y en abril pasado llegó al peor registro de la administración de Cambiemos.



En abril, sólo el 31% de los encuestados decía que la gestión de Macri al frente del Gobierno nacional era "buena", mientras que el 66 la consideraba "mala" (incluía el "muy mala").



En julio, las curvas se cruzaron y son más los cordobeses que creen que la gestión es buena (49 por ciento) que los que piensan que es mala (47).



Vale recordar que en agosto de 2017, en la previa de las elecciones legislativas, el número positivo llegó al 73 por ciento.



Hasta los que votaron al kirchnerismo mostraron un cambio de opinión respecto de la gestión. La mala opinión pasó del 93% al 79 en julio.



Eso sí: la inflación no baja del primer lugar entre los problemas que más preocupan a los cordobeses. El 91%o piensa así, un porcentaje que no baja desde junio de este año.



El dato más llamativo es que los cordobeses no muestran incertidumbre sobre quién ganará las elecciones en octubre. Sólo el 32% se mostró inquieto ante la pregunta.