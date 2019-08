Alfredo Casero arremetió contra el Indio Solari por su crítica a Macri: "Otro rico que vive de los pobres"

El humorista, fuerte defensor del oficialismo, atacó al cantante, quien había opinado negativamente sobre la situación económica y social actual del país

Las duras críticas que el Indio Solari, excantante de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, realizó contra el gobierno de Mauricio Macri generaron polémica.



Uno de los que salió a repudiar esta actitud fue el actor Alfredo Casero, quien es conocido por su fuerte defensa al actual Gobierno y quien está viviendo en Palma de Mallorca desde junio, a donde fue para brindar una serie de shows junto a su banda de música barroca.

En su cuenta de Twitter, el actor manifestó que "El indio Solari dice que se va si gana Macri... o se va el o me voy yo dice, comiendo quesito grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes &Noble, NewYork. Vos como un pelotudo juntás plata para pagarle las misas. Otro rico que vive de los pobres".

Estos comentarios surgen luego de que el exlíder de la banda de rock diera una opinión sobre la situación económica y social actual: "Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo".

Frente a esto, manifestó en otro tweet que "Se le acabó el talento al Indio Solari, desde que se le murió el mono Titi que le escribía las letras".

Y agregó: "Personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo".

La posición del Indio Solari

El Indio Solari, una de las personalidades que firmó una carta en apoyo al precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió en duros términos a la situación del país y aseguró: "Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí".

En diálogo con El Destape Radio, dijo: "Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo. No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo".



"Cuando vos no aparecés en los Panama Papers y aparece el Presidente decís: '¿Cómo es la cosa?'. Es raro. No me puedo ubicar. Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí. Y todavía hay que esperar a las elecciones para ver cómo se dan, no solo por sospecha de fraude sino para ver cómo la gente vota", remarcó el cantante.



Y agregó: "Porque siempre la unidad del populismo tiene un talón de Aquiles. En las elecciones anteriores si Massa no se iba y Randazzo tampoco ganaba el populismo por 20 puntos. Y ahora pasa lo mismo: Lavagna y el otro. Los políticos se dan vuelta de un lado para el otro, es maravilloso".

En ese sentido, el exlíder de la histórica banda de rock Patricio Rey y sus redonditos de ricota se refirió a las las próximas elecciones: "Desencanto no me produce porque uno ya sabe lo que pasa. Creo que debería saber todo el mundo a esta altura. Alguien que me diga que no sabe a quién votar. ¿Qué querés que te diga? No te doy margen para nada. Te están re cagando el país y la gente piensa que los medios son neutros".



"Políticamente no he vivido mejor que en el gobierno de Cristina. No estamos gobernados por este gobierno en este momento; estamos gobernados por el FMI. No creo en la praxis política. Todos los políticos están defendiendo la inclusión de los jóvenes en la política, pero a mí la manera no me convence. Creo que habría que invertir más en cultura que en las Taser", opinó.



"La gente no sabe lo que es una hiperinflación y el tiempo de inercia que tiene. La hiperinflación genera un drama muy grande porque el dinero es la base de la comunicación, de las virtudes, defectos y destrezas que tienen los distintos profesionales. La prueba de que un gobierno es bueno es que la gente pueda comer y tenga su casa. Lo demás piripipí. Cuando hay un derrame del PBI y llega a la gente que puede comer, viajar y vivir feliz es un gobierno nuevo. El neoliberalismo quiere que la gente esté librada a su suerte, y a los industriales poderosos y financistas no les interesa un carajo. Los financistas son los piratas del mundo", continuó el músico.



También señaló que "dejaron que Durán Barba disfrazara la mierda y están convencidos de que es un brownie". Y dijo: "Se supone que hay tres poderes en la democracia pero acá no hay eso: acá hay un poder. Un capricho que está por encima de la Corte de Justicia. Tengo mi mejor voluntad porque no soy un tipo tan involucrado en esto como los que siguen a la política de cerca, que militan y todo esto. Acá lo que está pasando es que se mueren los pibes. Eso es lo que me conmueve a mí y me hace llevar a enojarme de esta manera".