El audio de Cristina Kirchner advirtiendo a sus fiscales

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos envió un mensaje para todos sus fiscales en las próximas elecciones y les dejó una advertencia

Cristina Fernández de Kirchner, precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, le envió un mensaje a través de Whatsapp a todos sus fiscales.



En el audio, la expresidenta advirtió a sus fiscales en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebran este domingo 11 de agosto.



"Hola soy Cristina. Antes que nada les quiero agradecer a cada una y a cada uno por el trabajo que van a hacer fiscalizando la elección. Quiero pedirles una cosa muy importante. Por nada del mundo se vayan de la mesa hasta que se cuente el último voto", comenzó diciendo Cristina.



A continuación, la exmandataria añadió: "No se vayan hasta que se complete el acta, el certificado y el telegrama".

Tal importancia significa esto para Cristina Kirchner que volvió a recalcar sobre el hecho que se mantengan hasta las últimas instancias: "Repito: no se vayan hasta contar con estos importantes elementos completos. El acta, el certificado y el telegrama".

"Tampoco se vayan sin sus certificados de escrutinio. Y no se vayan tampoco hasta que el correo se lleve todas las urnas de los votos. Y si mañana durante el recuento escuchan que vamos ganando o que vamos perdiendo, o empatando o lo que sea, ustedes quedense en su mesa contando los votos hasta el final", expresó la compañera de fórmula de Alberto Fernández.



En la advertencia, la precandidata insistió en la importancia de permanecer en el recuento de votos hasta su finalización: "Eso es muy, pero muy importante. No abandonar la mesa que todos los votos sean contados y se hayan elaborado todos los instrumentos que mencioné anteriormente, porque los votos se cuentan de a uno y todos son muy importantes".



"Sepan también que como fiscales tienen uno de los roles más importantes de la democracia: garantizar que las elecciones sean transparentes y que se respete la decisión de cada votante. Tienen la inmensa y enorme responsabilidad de cuidar los votos", aseguró y añadió: "En estos tiempos en que nos quieren convencer que lo colectivo no importa, que lo que le pasa al de al lado no es importante, ustedes asumieron el compromiso de dedicar todo un día a cuidar el voto de los otros. Gracias y a contar hasta el final".