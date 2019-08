Alberto Fernández y las primeras medidas que tomará si es Presidente

El candidato del Frente de Todos reveló qué hará si es elegido en octubre para reemplazar a Macri. Qué dijo sobre FMI, tarifas, dólar, inflación y Brasil

Alberto Fernández reveló cuáles serán sus primeros pasos si finalmente logra ser presidente de Argentina. Se refirió a las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macritras el disparo del dólar y también habló del presidente brasileño Jair Bolsonario y sus expresiones en relación al resultado de las elecciones primarias pasadas.

Consultado acerca de la orientación que tomaría su gestión si gana las elecciones nacionales, declaró :"Yo estoy muy tranquilo y muy contento; sé que lo vamos a hacer muy bien, vamos a poder levantar la Argentina. Estoy muy seguro".

"Lo primero que voy a hacer es desdolarizar las tarifas para que esta devaluación no caiga en el bolsillo de los argentinos", señaló.

"Soy un hombre que reivindica el capitalismo en su mejor versión: el que invierte, produce y da trabajo. Me gustaría un ministro con esas características y un buen presidente del Banco Central", sostuvo en declaraciones televisivas.

Fernández aseguró que si llega a la Presidencia de la Nación "el 10 de diciembre hay que llamar a empresarios y trabajadores para lograr 180 días de tregua".

"Les pido a todos seriedad y serenidad. Insisto que el Presidente debe resolver si quiere ser candidato o Presidente" pues "ambas cosas son difíciles de hacer", insistió Fernández.

Aseguró que "yo quiero ayudar a que todo transcurra con tranquilidad hasta el traspaso de mando, para que todo transcurra del mejor modo", pero a la vez le pidió a Macri que "también modere a su fuerza porque su fuerza también genera intranquilidad".

Acerca de los cimbronazos económicos de las últimas jornadas, señaló que "lo que pasó ayer era la crónica de una muerte anunciada. Si el gobierno se la pasó diciendo que somos Venezuela el mundo piensa eso".

Por ello, aseveró, "le dije a Mauricio Macri que lo primero que hay que hacer es dejar de transmitir ese mensaje".

En cuanto a las nuevas medidas del gobierno de Macri, Fernández dijo que "me llamó la atención que no haya absolutamente nada para los jubilados", pero a la vez advirtió que, ante las resoluciones en materia de beneficios impositivos y compensaciones en planes y salariales, "hay que pensar cómo compensar de algún modo".

Eso, añadió, "debería haberse previsto, porque son medidas muy complejas. Recién esto habría que hacerlo en un marco de acuerdo, pero lo hace en un marco precario y de suma debilidad".

Fernández y Bolsonaro mantuvieron en las últimas jornadas un fuerte contrapunto, en el que el presidente brasileño dijo que si el Frente de Todos gana las elecciones generales habría una "situación bastante conflictiva" entre ambos países y no quería "hermanos argentinos huyendo para acá", mientras el candidato peronista lo calificó de "misógino y racista".

En la entrevista de anoche, observó al respecto: "La unidad con Brasil es mucho más importante que (Jair) Bolsonaro", y aseguró que dejará de confrontar con el jefe de Estado del vecino país, y le recomendó a Mauricio Macri, que "modere a su fuerza" política "porque también genera intranquilidad".

"Todos saben lo que opino, no me gustan las bravuconadas, pero eso puede lastimar el vínculo con Brasil y es un vínculo que tenemos que cuidar", admitió Fernández en declaraciones a Telefé.

"La unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro", agregó, al indicar que no le responderá más al mandatario brasileño.

Qué hara Alberto Fernández si es elegido Presidente

- "El 10 de diciembre hay que llamar a empresarios, trabajadores y pactar 180 días de tregua"

- "Voy a desdolarizar las tarifas para que esta devaluación no caiga en el bolsillo de los argentinos"

- "Me gustaría que (Macri) deje las cosas medianamente ordenadas con el Fondo. Le pido continuidad. Que negocie sabiendo que su mandato se termina", sostuvo. "El acuerdo con el Fondo está absolutamente incumplido. No se cumplieron los objetivos fiscales ni inflacionarios. Con este aumento del gasto se va a cumplir menos", señaló en alusión a las medidas lanzadas en estos días por el Ejecutivo.

- "Hay que pensar cómo compensar de algún modo" a los jubilados, aseguró. En campaña Fernández ya había propuesto subir sus haberes y dar medicamentos gratis a ese sector.

- La unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro y creo que esto puede lastimar el vínculo que tenemos. Que diga lo que quiera. No me gustan los bravucones", señaló sobre las declaraciones del presidente de Brasil quien avisó que la "situación será bastante conflictiva" entre ambos países, si asume Fernández y que no quería "hermanos argentinos huyendo" para su país por la crisis.

- "El dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape, y hay que lograr que las reservas se preserven"