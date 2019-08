El Citibank invitó a Alberto Fernández a New York para llevar un mensaje personal a los mercados

El ejecutivo que firma en representación del banco valora "la oportunidad de reunirnos con usted para conversar sobre las prioridades que compartimos"

Aunque aún es solo un candidato y faltan dos meses para las elecciones generales de octubre, el triunfo de Alberto Fernández en las PASO sobre el actual presidente Mauricio Macri fue tan contundente que cada vez hay más pedidos desde los mercados para que el compañero de fórmula de Cristina Kirchner haga un gesto de cordialidad.

Uno de ellos es del director de Relaciones Gubernamentales para América Latina del banco Citi, Shawn Sullivan, quien le envió una carta en la que en sus inicios, además de felicitarlo, manifiesta: "Nos gustaría que usted considere, lo antes posible en su agenda, dar un mensaje personal y presencial a los mercados globales en la Ciudad de New York".



"Queremos hacerle saber que puede contar, en forma inmediata, con nuestros buenos oficios y el respaldo de nuestros 200 años de historia como banco global, con el fin de organizarle reuniones, diálogos y una presentación personal y dedicada con nuestros principales ejecutivos globales y regionales e inversores de la comunidad global en nuestra casa matriz", argumenta.



E insiste en que "mucho valoraremos la oportunidad de reunirnos con usted para conversar sobre las prioridades que compartimos. Como es de su conocimiento, hemos tenido diálogos de alto nivel profesional y muy positivos con su equipo. En particular, y altamente satisfechos, con una delegación liderada por el intendente de la Ciudad de Merlo, Gustavo Menéndez, que visitó New York junto a muy importantes dirigentes argentinos".



Según informa Perfil, desde la filial argentina del Citi confirmaron que no tomaron participación en el comunicado y que llegó directamente desde la casa central de la entidad financiera.