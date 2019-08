Intratables: Débora Plager contó que Macri quiso renunciar y Pichetto lo frenó

Desde su entorno le cuestionaron las críticas hacia los votantes y el Presidente amenazó con irse, pero se lo impidió su compañero de fórmula

Débora Plager brindó una información de la interna macrista que sorprendió a todo el panel de Intratables. Según la periodista, tras la abrumadora derrota en las elecciones primarias, Mauricio Macri quiso renunciar pero tuvo el freno de Miguel Ángel Pichetto, quien lo amenazó con las causas en Comodoro Py.

"¿Te puedo dar una información que da cuenta de que el propio Macri se creyó fuera del juego?", interrogó la panelista al conductor, Fabián Doman, y luego reveló: "Macri mismo se autoexcluyó en un momento de la derrota electoral".

Te puede interesar Video: así se iba Durán Barba del país luego de la derrota en las PASO

La anécdota que se filtró desde el seno del Gobierno narra que en la cena tras hablar en público, Horacio Rodríguez Larreta lo criticó: "Mauricio, como puede ser que te enojes con la gente, vos tenés que tener otra actitud".

"Bueno, si no les gusta me voy", fue la respuesta de Macri, a lo que, según Plager, se metió el último oficialista: "Pichetto lo agarró del brazo y le dijo, ¿a dónde te vas a ir vos? Vos no te vas a ningún lado, porque además si te vas, tu historia termina mal. Por Comodoro Py y algo más".