Revelan cumbre entre Alberto Fernández-Magnetto, con la aprobación de Cristina Kirchner

Por medio de su web El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky reveló una cumbre Alberto Fernández-Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín), con la aprobación de Cristina Kirchner.



Además, el periodista también deslizó algunos fragmentos del supuesto diálogo telefónico entre el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos.



"(...) Macrì le pidió que lo ayudara a frenar la carrera del dólar y Alberto accedió. Él a su vez le sugirió que hablara con el Fondo Monetario.



—Eso mejor que lo hagas vos— replicó Macrì.



—A mí me van a consultar y les daré mi opinión, pero hasta diciembre vos sos el Presidente, y como han incumplido todo el programa tenés que hablar con ellos.



—No incumplimos nada el programa.



—¿Qué me estás diciendo? No cumplieron la meta de inflación, no cumplieron la meta cambiaria, cierran el año con 1,7% de déficit fiscal.



—Hemos hecho todo lo que nos comprometimos.



—Hay dos posibilidades. Decile a Dujovne que no te mienta más, o sentate a leer el acuerdo y después me decís qué cumplieron.



—Me alegro de que podamos hablar, valoro tu gesto— dijo el Presidente que se va.



—Y estaré disponible en forma directa cada vez que lo consideres necesario.



—Con tu compañera era difícil hablar.



A la segunda vez que Macrì se refirió a Cristina, Alberto lo interrumpió:



—Te llamé porque querías pedirme un favor, no para escucharte cuestionamientos a Cristina.



(...)



—El lunes dijiste que esto pasaba porque los mercados estaban asustados por nosotros y culpaste a quienes nos votaron. Ustedes son los responsables de lo que sucedió. De tanto insistir en que somos Venezuela, parece que los mercados les creyeron.



—Pero yo no dije nada de eso.



—En estos tres días no dijiste, pero llevás seis meses haciendo campaña con eso.



—Sí, pero Cristina es amiga de Chávez.



—¿Qué tiene que ver Chávez, que murió hace seis años?



—Ella le pidió plata prestada.



(...)



—Pero, ¿qué estás diciendo? Cristina nunca le pidió nada a Chávez. Fuimos Néstor y yo, y una sola vez, cuando se nos cerraron todas las fuentes de financiamiento.



—Bueno, es lo mismo…



-No sabés lo que decís. Te puedo ayudar a calmar el dólar. Para hablar de esto no tengo tiempo.



(...) Al despedirse y ya en un tono más sereno, Macrì preguntó si Alberto quería pedirle algo.



—Que le hagas caso al presidente del Banco Central y cuides las reservas. Que actúes como Presidente y no como candidato, que los corras a Peña y Dujovne, porque aparte de que han perdido toda credibilidad, tienen en pie de guerra a tu propio gabinete.



—Esto último no es fácil. ¿Quién querría hacerse cargo en este momento? (...)



Más decorosa fue la cita del candidato con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. Habrá que seguir con atención las páginas y las pantallas del Grupo para atisbar cómo fue ese diálogo, que Cristina conoció con antelación. (...)".