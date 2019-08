De Pablo: "Estamos en un limbo complicado desde el punto de vista técnico"

El economista Juan Carlos De Pablo planteó que quien asuma la presidencia el 10 de diciembre próximo "tendrá una agenda muy complicada" por "la herencia de Cristina y la que dejará el gobierno actual".



A su vez, consideró que las medidas económicas recientemente anunciadas por el presidente Mauricio Macri son un "paliativo pasajero" que pueden ayudar a contemplar "muy parcialmente" el impacto de la devaluación.



"No es fácil en contextos normales la implementación de las medidas económicas de Macri y menos en este momento", apuntó esta mañana en declaraciones radiales.



"Estamos en un limbo complicado desde el punto de vista técnico. Hay un presidente en funciones cuyo poder es relativo y alguien (Alberto Fernández) que ve que no tiene por qué definirse. Así vamos a vivir hasta el 27 de octubre o hasta un eventual balotaje en noviembre", analizó De Pablo.



El economista dijo el principal consejo que le daría a Alberto Fernández es que se junte con economistas de su confianza y les pida que mientras él está en campaña, ellos trabajen en un plan de contingencia para atender las urgencias por si gana las elecciones.



Respecto a la salida de Nicolás Dujovne y la llegada de Hernán Lacunza, dijo que "dadas las condiciones, es lo mejor que teníamos". "Es idóneo y tiene la experiencia, aunque no es lo mismo ser ministro de Economía de la Provincia que de la Nación", evaluó.