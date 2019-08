Mario Blejer: "No hay riesgo para la gente que tiene la plata en los bancos"

El expresidente del Banco Central, Mario Blejer, opinó sobre la realidad político económica que se generó tras las elecciones PASO

El expresidente del Banco Central y actual vicepresidente del Banco Hipotecario, Mario Blejer, opinó sobre la realidad político económica que se generó tras las elecciones PASO. "No hay riesgo para la gente que tiene la plata en los bancos", señaló.



"Si en una escala del 1 al 10 la crisis de 2001 fue un 10, ¿en qué número estamos ahora?". "No más de 4 puntos y medio o 5", señaló a LN+. Asimismo, brindó tranquilidad a quienes tienen dinero en cuentas bancarias. "Yo creo que no hay ningún riesgo en este momento".



Entonces, relató cómo encontraron el Banco Central al asumir en 2002. "Cuando nosotros entramos al Banco Central a principios de 2002 con el default y el corralito ya hecho, desdolarización, pesificaciones asimétricas, había 8 mil millones de dólares de reservas en total, hoy estamos alrededor de las 70", señaló.



Asimismo, el economista precisó que para el FMI la Argentina es prácticamente el único cliente que posee. "El FMI quiere demostrar que el programa con Argentina tuvo efectos positivos", apuntó. "Para el Fondo un fracaso adicional en la Argentina sería muy drástico".