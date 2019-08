Naftas e IVA: Weretilneck prepara "una medida cautelar" en rechazo a las medidas del Gobierno

El gobenador de Río Negro afirma que acudirá a la Corte Suprema para frenar las medidas lanzadas por el presidente Macri. Fuerte impacto fiscal

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció este martes que tiene preparada una medida cautelar para presentar en la Corte Suprema de Justicia en rechazo al congelamiento del precio del petróleo y los combustibles, así como la eliminación del IVA a productos alimenticios básicos, entre otras medidas aplicadas por el Gobierno la semana pasada..

"Nosotros tenemos preparada una medida cautelar para presentar en la Corte Suprema, en caso de que no sean modificadas", declaró.

Weretilnek asistirá hoy por la tarde a una reunión convocada por la Secretaría de Energía, junto a las empresas petroleras y otros mandatarios provinciales disconformes con el congelamiento por 90 días para el precio de los combustibles y el barril de crudo.

En tanto, mañana asistirá a la reunión de gobernadores peronistas prevista en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires para analizar el impacto de las medidas impositivas anunciadas por el Gobierno para dar alivio frente a aumentos de precios por la disparada de la cotización del dólar.

Las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri dos días después de la derrota del oficialismo en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto pasado incluyeron elevar el mínimo no imponible para el pago del impuesto a las Ganancias.,

"El congelamiento de combustibles y las demás medidas nos perjudican. Son 1.100 millones de pesos, y no nos sobra nada", remarcó hoy Weretilneck.

"Hay distintas alternativas jurídico-económicas para poder mantener el congelamiento del precio del combustibles pero no a expensas de algo tan sensible como fijar un tipo de cambio de 49 dolares que no tiene", agregó el mandatario rionegrino.

Por otra parte, expresó su deseo que la asunción del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, "genere confianza" en los mercados para que entren "en un camino de normalización" hasta las elecciones generales del 27 de octubre próximo.

Además destacó la "actitud de responsabilidad del movimiento obrero, las organizaciones sociales y del peronismo, para colaborar en lo que pueda la oposición para que el país camine por una senda normal".