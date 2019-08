Alberto Fernández: "Macri me pidió que vaya con él a Wall Street"

Al candidato del Frente de Todos, le "hubiera gustado que el Gobierno anclara el precio del dólar antes de que yo hablara, no lo hicieron y fue una pena"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió que le "hubiera gustado que el Gobierno anclara el precio del dólar antes" de sus propias manifestaciones públicas respecto de que el valor de esa divisa en torno a los 60 pesos era "razonable", y llamó a "trabajar juntos y seguir prestando atención a lo que pasa en la economía".



Después de mantener el lunes un segundo diálogo telefónico con el presidente Mauricio Macri, Fernández planteó que le propuso al mandatario "darse la oportunidad de hablar todas las veces que que fueran necesarias".



Al respecto, consideró que "debería dejar de ser noticia que hable un Presidente con un opositor".

También contó que el mandatario le dijo que era "razonable" que viajara a Wall Street, una posibilidad que Fernández desestimó : "(Macri) me dijo que le parecía razonable que yo fuera con él a Wall Street. Yo le dije que no me parecía nada razonable. Yo sólo soy un candidato a presidente".



En declaraciones a Canal 13, el postulante del Frente de Todos expresó: "Me hubiera gustado que el Gobierno anclara el precio del dólar antes de que yo hablara, no lo hicieron y fue una pena".



De esa manera, se refirió a sus declaraciones periodísticas posteriores a las PASO, y en las que evaluó que un dólar en torno a los 60 pesos era "razonable".



Sin embargo, reparó ahora, "bienvenido sea que se haya anclado" el tipo de cambio de la divisa estadounidense.

Al reconocer que Macri le pidió, en virtud de haber sido el candidato más votado en las PASO, llevar calma a los mercados, Fernández sostuvo que por ese motivo le solicitó a los economistas Guillermo Nielsen y Emmanuel Álvarez Agis que "salieran a explicar algunas cosas que se podían malinterpretar" en torno al manejo de la economía.



"Tenemos que seguir trabajando juntos y prestando atención a lo que pase en la economía", alertó.



Asimismo, reconoció que la situación en el país es "particularmente muy rara" desde el resultado de las PASO, en las que su fórmula junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se impuso a la oficialista de Juntos por el Cambio (Macri-Miguel Pichetto) por 15 puntos de diferencia, por lo que pidió "cuidar que no se complique" la coyuntura.



"Todos entendemos que el aumento del dólar repercute sobre la inflación, y nadie quiere que empeore el salario de la gente", subrayó.