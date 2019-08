Hebe de Bonafini: "Los jueces van a tener que pagar lo que nos hicieron"

Hebe de Bonafini dijo que varios de los miembros del Poder Judicial "se están queriendo jubilar", pero advirtió que no los van "a dejar ir"

A siete días de haber pedido no caer en provocaciones que puedan afectar el desempeño electoral del Frente de Todos, Hebe de Bonafini pareció olvidar aquellas palabras y lanzó amenazas contra los jueces.



En el inicio de su habitual discurso de los jueves en la Plaza de Mayo, Bonafini cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de haber cortado el servicio eléctrico en la sede de Madres. La dirigente calificó al jefe de Gobierno porteño como "ratita" y vaticinó que será derrotado por Matías Lammens, que "viene muy fuerte y muy bien". Luego, cargó contra los magistrados.



Al respecto, dijo que varios de los miembros del Poder Judicial "se están queriendo jubilar" ante la posibilidad de un cambio de signo político en la Casa Rosada, pero advirtió que no los van "a dejar ir".



"Los jueces ahora están apurados por cumplir 60, 65 años. Lo que pasa es que los días no pasan. Se quieren ir rápido, también como ratas, pero a esos también los vamos a agarrar de la cola, no los vamos a dejar ir, van a tener que pagar lo que nos hicieron",lanzó Bonafini.





Según la presidenta de Madres no se trata de "venganza ni nada que se le parezca" sino de "justicia".



En ese sentido, argumentó: "Es lo que nos han sacado hasta ahora, la justicia. Los pueblos también queremos justicia, no queremos un Poder Judicial corrupto".