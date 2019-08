Elisa Carrió: "El dólar a $60 era el que querían Alberto Fernández y Techint"

La diputada lamentó el resultado que obtuvo el oficialismo en las PASO y dijo que "el pueblo de la provincia de Buenos Aires dejó sola a Vidal"

La diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, lamentó el resultado electoral de María Eugenia Vidal en el Provincia de Buenos Aires. Dijo que los bonaerenses la dejaron sola pese a que, en los últimos años de gestión, la calidad de vida de la gente mejoró. También se refirió al valor del dólar a 60 pesos y lo bautizó como "el dólar Alberto Fernández y Techint".

"El pueblo de la provincia dejó sola a Vidal. Muchas veces el pueblo te deja sola", sostuvo Carrió en una entrevista en el canal Todo Noticias.

En ese sentido agregó: "Estamos mejor en muchas cosas. La derrota de María Eugenia Vidal me parece una injusticia brutal porque el milagro de la provincia es que ganó ella y no Aníbal Fernández. Mucha gente no sabe cuidar ni los valores que Dios le entrega para salvarlos".

La titular de la Coalición Cívica volvió a insistir con la idea de que hubo fallas en la fiscalización durante las Primarias y reveló que el estratega político Jaime Duran Barba no quiere que haga campaña de cara las elecciones generales de octubre.

"Yo voy a hacer lo que el Presidente quiera, cuanto él quiera. El Presidente quiere que esté en campaña pero Duran Barba no", dijo. En la misma línea remarcó que "el Gobierno no lo vio (la derrota de las elecciones) porque no quería verlo".

Carrió se refirió también al tipo de cambio y afirmó que el precio actual es el valor fijado por el establishment. "El dólar a 60 pesos es el dólar Alberto Fernández y Techint, lo tengo clarísimo. Lo clavó a 60 que era lo que pedía el establishment a costa de los argentinos", apuntó. Ante la consulta de iProfesional, desde la empresa Techint dijeron que no iban a responderle a la legisladora.

Sin embargo, la legisladora opinó que el futuro del Gobierno no depende solamente del dólar. "La estabilidad del Gobierno no solo depende de una moneda. Cuando hay caos se vota el orden. ¿El orden de este país es La Cámpora? No, el orden de este país es Macri", se preguntó y contestó.

La socia fundadora de Cambiemos subrayó, al igual que lo hizo el pasado lunes, que algunos sectores y funcionarios dentro del Gobierno intentaron desestabilizar a Macri suministrándole información falsa a algunos periodistas. En ese marco se manifestó sorprendida por el repudio lanzado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

"Me extraña que Adepa y FOPEA no me pidieron una mínima explicación de mis dichos. Los dichos estaban dirigidos a funcionarios del Gobierno que daban información falsa a la prensa para desestabilizar al Gobierno de Macri. La condena iba a ser que yo notificaba quienes eran esos funcionarios", aclaró Carrió y se preguntó refiriéndose al mismo tema: "¿Se puede ser tan correcto hasta llegar a ser hipócrita o me condenan para quedar bien con Alberto Fernández?"