Qué dijo José Luis Espert sobre su candidata atrapada por hurto en un supermercado

El economista y candidato presidencial, José Luis Espert, aseguró estar "consternado" y dice que esperará la resolución de la Justicia

Horas después de que Eliana Scialabba, una economista y candidata a senadora nacional por la Ciudad del Frente Despertar de José Luis Espert fuera atrapada en un supermercado con productos en un doble fondo que tenía el changuito con el que había ido a hacer las compras, el candidato presidencial salió a hablar. "Estoy consternado y shockeado", dijo el economista que sacó el 2,18% (533.081 votos) en las PASO y aseguró que espera a la audiencia judicial para saber qué dictamina la Justicia.



"Estoy consternado y shockeado porque Eliana Scialabba es de las pocas economistas de la Argentina con una trayectoria profesional y académica intachable. Es licenciada en Economía, Master en Economía, terminando su doctorado, profesora universitaria, colega mía en la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina)", remarcó Espert en declaraciones radiales.



El viernes a la tarde, la mujer pagó en la caja del supermercado Coto ubicado en Charcas al 2900 en Barrio Norte y, al atravesar la línea de cajas, personal de seguridad la demoró, revisó su chango y comprobó que poseía doble fondo. Le encontraron chicles, elementos de higiene, fiambre y chocolates.



De acuerdo al parte policial, en momentos que iba a ser trasladada a la Comisaria Vecinal 2B, su abogado se presentó en el lugar y manifestó que Scialabba es candidata a senadora nacional por Unite, la fuerza por la que Espert pudo anotarse en la Justicia Electoral con su frente Despertar.



"El sábado a las 11 se produce la audiencia de flagrancia y ahí veremos cómo viene el asunto", afirmó Espert, que además reveló que aún no habló con su segunda candidata a senadora en la Ciudad.



El caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro° 41. "Dependiendo de lo que se termine probando tomaremos una decisión partidaria. Hay que recordar el suceso mío de la camioneta con los vidrios blindados. Lo primero que se dijo fue que había sido un atentado. Bueno, fueron unos piedrazos probablemente para robarnos. O sea, de lo que se dice inicialmente al final a veces hay una gran distancia. Así que vamos a ver lo que ocurre en la audiencia", señaló el economista que tuvo problemas con el partido político para las PASO, pero que finalmente pudo competir.



Muy activa en las redes sociales, Scialabba comentó horas antes que estaba por ir al supermercado y hasta afirmó sentir "pánico" ante los precios que podía llegar a encontrar.



"He tenido un pedido de reunión y obviamente he accedido de parte del ministro de Economía, Hernán Lacunza, para el lunes a las 15 en el ministerio de Economía", destacó Espert, que fue citado por el ministro como una de las fuerzas políticas que atravesó las PASO y competirá en octubre.



"Macri debería olvidarse se hacer campaña. No debería olvidarse de ser reelegido, digo de hacer política económica pensando en la campaña. Debería tener un gesto de grandeza y empezar a plantear las cosas que Argentina tiene que hacer para que alguna vez le deje de ocurrir lo que le ocurre siempre, vivir de crisis en crisis", afirmó Espert.



"Lacunza viene simplemente para llevar a cabo las decisiones del gobierno: comprar votos. Es lo que ha hecho el gobierno después de la crisis del 12 al 14 de agosto, comprar votos. Estos planes de congelamientos de precios, de tarifas, baja del IVA a los alimentos, eso es comprar votos, no es actuar sobre las causas de la crisis", fustigó el economista.



Espert también se refirió a la posibilidad de que el gobierno vaya a seducir a sus votantes. "Soy un competidor, si el gobierno quiere competir con mis votos en la arena política, en la elección, con todo gusto: yo voy a tratar de sacarles más votos a ellos, no que ellos me los saquen a mí.



"Lo que sería bueno es que el gobierno dejara de hacer las cosas que está haciendo con mi candidatura, tratando de bajarla a mediados de junio, después la gobernadora Vidal vaciando con la Justicia Electoral nuestra candidatura (a gobernador) en la Provincia", criticó el economista liberal.



"Ahora anda dando vuelta la versión de que yo recibo financiamiento del kirchnerismo. Le advierto a los que empiezan a decir eso que los voy a llevar a todos a la Justicia, uno por uno, para que justifiquen lo que están diciendo. A mí me ofende que me digan que me financia el kirchnerismo, que yo considero que es lo peor que le pasó a la Argentina desde que volvió la democracia. Si me hubiera financiado una asociación ilícita como el kirchnerismo no hubiera hecho la campaña austera que hice, donde hay un cartel mío cada 2.000 kilómetros", lanzó Espert.