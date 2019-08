Gerardo Romano: "Macri va a arder en la hoguera de la perversión y la soberbia"

El actor opinó sobre la marcha a favor del Gobierno realizada el sábado y se refirió a Luis Brandoni, uno de los impulsores de la movilización

Gerardo Romano, férreo defensor del kirchnerismo, se manifestó sobre la marcha en apoyo a Mauricio Macri realizada el sábado por la tarde en varios puntos del país, que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo.

Además, realizó duras declaraciones sobre el Presidente, a quien acusó de haber "sumergido en la pobreza" al país.

"Ayer (por el sábado) fue un puñado de personas. La Plaza de Mayo solo la llenó el peronismo. Macri nunca tuvo esa cosa masiva. Tuvo un discurso marketinero, explosivo y emocional. Les pido a los jóvenes que no caigan en la droga porque después para salir tienen que aferrarse al evangelismo y la mente se vacía de contenido: 'Vamos, se puede', 'vamos juntos', 'somos inseparables'", dijo Romano en declaraciones televisivas.

Según su testimonio, el sábado "desenrejaron" la Plaza de Mayo para que Macri recibiera "a sus súbditos". Y opinó: "Lo que dice Carrió, que 'nos van a sacar muertos', es antirrepublicano o poco democrático. La política es heterogeneidad y conflicto, y se crece en la oposición del otro".

Asimismo, se refirió a su colega Luis Brandoni, uno de los impulsores de la movilización. El protagonista de La odisea de los giles grabó un video en el que le pedía a los argentinos que salieron a la calle para brindar su apoyo a Macri, con el objetivo de dar vuelta el resultado de las PASO y alcanzar la reelección.

"La función del artista es desnudar el poder. Un artista tiene que estar en frente del poder -señaló-. Yo apoyo al gobierno de (Alberto) Fernández, pero en el momento que asuma yo soy de la oposición. Brandoni fue un muchacho que en el año '78 me ayudó a sacar del país a Eduardo Tato Pavlovsky, un importante teatrista y psiquiatra que lo habían reventado y chupado. Lo tuve dos meses escondido y Brandoni, en un gesto heroico, me ayudó a que lo sacáramos del país. Cómo alguien pasa por el comunismo, el peronismo socialista y el radicalismo no sé…".

A lo largo de la entrevista, Romano intentó esquivar el conflicto. Pero no lo logró.

Fiel a su estilo frontal y sin pelos en la lengua, dijo: "Brandoni tiene casi 80 años, la muerte está ahí. ¿Por qué motivo hace ese viraje? Tuvo su programa el año pasado en la Televisión Pública… ¿Cómo se recuesta un artista en el poder? Brandoni no me quiere, tiene un rechazo hacia mí. Mi primer trabajo fue con él y tuve la oportunidad de conocer cómo es su procedimiento. Me asombra que alguien a los 80 años apoye al gobierno macrista. Acá hay una involución, no es cambio. Este gobierno es restaurador".

En ese sentido, indicó: "Macri es un presidente que ha sumergido al pueblo en la pobreza. Ha firmado decretos para nombrar miembros de la Corte Suprema y eso es antirrepublicano; es tener una ley y reglamentar por decreto. Y así alterar el espíritu de la ley".

Respecto al resultado de las PASO y la posibilidad de que Alberto Fernández sea el próximo presidente de la Argentina, confesó: "Estoy esperanzado. Me alegra pertenecer a un pueblo que pudo soslayar la embestida mediática y judicial, y haya podido construir una realidad política parecida a la que tenemos en concreto. Estoy muy contento de que sea Alberto Fernández el candidato: me gusta su templanza y su experiencia. Otra cosa es ser un hombre de negocios, acostumbrado a currar y venir de una familia de curradores".