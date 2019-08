Alonso: "Mucha gente está asustada porque detrás de Alberto Fernández están Cristina, Moyano y La Cámpora"

La titular de la Oficina Anticorrupción remarcó la marcha en apoyo al presidente Mauricio Macri tras el duro revés que tuvo en las PASO

Laura Alonso destacó la movilización del #24A en apoyo al gobierno de Mauricio Macri y contra la corrupción y se refirió a la preocupación por el retorno del kirchnerismo al poder de la mano de Alberto Fernández.

"Hay mucha gente asustada porque todos sabemos que detrás de este Alberto Fernández está Cristina Kirchner, Moyano, Zaffaroni, Dady Brieva pidiendo una Conadep del periodismo y La Cámpora", afirmó en declaraciones radiales.

La titular de la Oficina Anticorrupción señaló que a este grupo político lo une "el odio y la venganza". En ese sentido, remarcó la movilización del sábado a Plaza de Mayo por "la libertad y contra el miedo"

"Lo veo con la misma preocupación que las personas que se manifestaron ayer, porque lo que hemos construido estos años es una justicia independiente y volver atrás es que el esfuerzo que hemos hecho por descubrir la corrupción y juzgarla se puede caer como un castillo de naipes", señaló.

El sábado, el presidente Macri salió al balcón de la Casa Rosada a agradecer a las personas que se movilizaron para apoyarlo y reclamar contra la corrupción. "Lo damos vuelta", prometió en referencia al resultado adverso en las PASO.

Alonso hizo hincapié en los procesos judiciales que condenaron a ex funcionarios del kirchnerismo como Julio De Vido, Amado Boudou y José López y remarcó que "la justicia federal que juzga delitos de corrupción no tiene termómetro electoral, como jueces y fiscales no tienen que hacer cálculos políticos sino aplicar normas procesales con objetividad y rigurosidad".

Además, destacó los "juicios importantes" que aún se llevan adelante con la senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos como principal protagonista, como el de la obra pública y el de Los Sauces y Hotesur donde también son juzgados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La amplia ventaja del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio en las Primarias produjo un clima de cautela en Comodoro Py, que se tradujo en un modo "stand by" en las causas de corrupción con resoluciones firmadas que aún no salieron, medidas que no se implementarán y juicios que recién se iniciarán el próximo año.

"La justicia penal argentina tiene que darle respuesta a los ciudadanos, no es problema del Gobierno o del Congreso, es una demanda de los argentinos al Poder Judicial del país", sentenció la funcionaria.

Finalmente, cuestionó a Alberto Fernández, que si bien dijo "se dio un baño de bondad", hace poco hablaba de revisar causas judiciales.

"Hay que revisar los archivos, se dio hace tres semanas: 'Vamos a juzgar a los jueces que nos hicieron esto, vamos a hacer la Conadep del periodismo'. Hay listados con nombres de jueces, periodistas y políticos a los que someterán a juicios populares en Plaza de Mayo y la que nos va a juzgar es Hebe de Bonafini", concluyó.

La referencia de la funcionaria es a la declaración de la titular de Madres de Plaza de Mayo respecto a que los jueces "van a tener que pagar lo que nos hicieron".