Alberto F.: "No puedo decir qué medidas puedo hacer porque no sé con qué país me voy a encontrar"

El candidato presidencial criticó a Macri. Habló del dólar, la deuda, inflación, tarifas y apuntó contra las últimas medidas de Cambiemos tras las PASO

Tras el fuerte triunfo del Frente de Todos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto el candidato presidencial, Alberto Fernández, ya piensa cómo será su gobierno si en las elecciones generales de octubre repite los resultados de este mes y derrota al actual mandatario Mauricio Macri en la urnas.

El primera tema que analiza el compañero de fórmula de Cristina Kirchner es la economía y la "herencia" que dejará la gestión de Cambiemos.

"Hay un problema muy serio en la economía argentina. Es muy difícil resolver eso sin un plan integral que, primero, estabilice la economía y, después, garantice el desarrollo", explicó Fernández en declaraciones televisivas.

"No sé qué inflación dejan, qué desempleo dejan, qué deuda dejan, qué reservas dejan en el Banco Central; no lo sé. Y ellos no lo saben", señaló.

"No se puede tener la irresponsabilidad de decir que bajar la inflación es lo más fácil que hay. Es muy difícil. Hay que generar expectativas, generar acuerdos y parar la pelota para ver dónde está parado cada uno para que las empresas y los sindicatos acompañen", insistió.

Y apuntó contra la política del Banco Central para bajar la inflación: "Si no desactivamos la tasa de interés del 75 por ciento, es imposible".

"El problema de la inflación no es centralmente monetario, como creyó este gobierno en los últimos cuatro años".

"Hay que generar consumo. Argentina consume el 70 por ciento de lo que produce. Si baja el consumo, baja la producción. Eso genera desempleo y eso empuja gente a la pobreza. Macri lo único que produjo son pobres".

"A las tarifas hay que desdolarizarlas: luz, gas, combustibles. Todo es en dólares. Macri lo hizo así para favorecer a sus amigos. Había que corregir las tarifas, pero no de esta manera", denunció.

Y criticó las últimas medidas del Gobierno tras el revés electoral de las PASO. "No sé si hay que congelar tarifas. Hay que hacer un análisis mucho más profundo de la situación. La energía en el mundo es un bien preciable para producir", indicó.

"Las tarifas acá tienen que ser subsidiadas en algunos sectores. No como era antes, para todos. En Puerto Madero no podíamos tener tarifas subsidiadas. Hay que ser equilibrados en eso", dijo en una clara autocrítica de la gestión kirchnerista de la que fue parte como jefe de Gabinete.

"No estoy en contra de la baja del IVA. Pero discriminando a quién le hacemos la baja. No es lo mismo pagar en Puerto Madero sin iva la leche que hacerlo en otros lugares", sostuvo.

Ante la insistencia de qué medidas tomaría en sus primeros días de gobierno si fuera elegido Presidente, respondió con evasivas: "No puede decir qué medidas puedo hacer porque no sé con qué país me voy a encontrar".

"La herencia que recibió (Macri) no tiene nada que ver con esto. El gran problema que tuvo este Gobierno es salir del cepo sin un plan de estabilización. El primer año de inflación llegó al 41 por ciento. No se puede salir del cepo así, eso es desconocer el Estado. No hubiera salido así del cepo. Lo de Macri fue el arte de la improvisación".

"Recibieron un país con 23 por ciento de inflación y la llevaron a más del 50 por ciento", calculó.

Además, se refirió al nivel de endeudamiento que generó el gobierno de Macri. "La deuda total de Argentina era el 38 por ciento del PBI. Hoy está llegando al 100. Acá la deuda se transformó en fuga. Las obras no se hicieron con la deuda. Las obras solo se hicieron en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias amigas del Presidente", concluyó.