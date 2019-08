Productor agropecuario prometió bono de $5.000 a sus trabajadores si Macri llega al balotaje

"Ese voto vale por dos. Le restamos uno a ellos y viene uno para Mauricio", dijo el ruralista y excandidato de Cambiemos en un audio que envió por WhatsApp

Un productor agrícola tucumano le ofrece a sus empleados un bono de 5.000 pesos si la fórmula de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, llega al balotaje en las elecciones presidenciales de octubre.

La idea de pagar este extra fue una iniciativa interna entre empresarios agropecuarios tucumanos y se terminó filtrando a partir de un mensaje de voz que Gonzalo Blasco envió por WhatsApp a sus colegas.

"En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre", arranca el audio.

En esa provincia, la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, obtuvo casi el 48% de los votos, la oficialista, 32% y la de Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, 8 por ciento.

"Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga $10.000, así que esto es muy importante", continúa el mensaje.

"La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien. Estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (por Fernández-Fernández) y viene uno para Mauricio. Esto hagan correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenlé a sus vecinos a sus amigos", finaliza el mensaje.

La defensa del productor

"Soy simplemente un productor que, como otros, nos vemos amenazados por un (posible) Gobierno que ya supo ser nefasto con nuestro sector".

Gonzalo Blasco le confirmó a La Gaceta que es el autor del audio viral.

"Circuló un audio mío, sí, pero es a título personal. No pertenece a ninguna institución, se lo pasé a amigos productores", aclaró y admitió que "lamentablemente se viralizó.

"Por ahí da para que se malinterprete, porque alguien dijo que es una iniciativa de Cambiemos, y no lo es", aclaró.

A Blasco se lo identifica como un referente de Cambiemos, ya que en 2017 fue candidato a diputado nacional en la fórmula encabezada por José Cano y Beatriz Ávila. Antes había sido presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), cargo al que renunció por la candidatura legislativa. Además, en sus propias redes sociales se mostró apoyando la campaña de Juntos por el Cambio en Tucumán, posando con referentes locales y nacionales de ese espacio, como el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

"Ya no soy ni dirigente agropecuario ni de Cambiemos, soy simplemente un productor que, como otros, nos vemos amenazados por un (posible) Gobierno que ya supo ser nefastos con nuestro sector", aclaró el agricultor, especilizado en granos (soja, maíz y trigo, principalmente).

Tampoco responde, puntualiza, al llamado que hizo a la militancia de Cambiemos la semana pasada Marcos Peña, jefe de Gabinete de Macri, que pidió "dejar todo en la cancha" y salir a buscar voto a voto en los respectivos entornos.

"Ni siquiera sabía de ese llamado del jefe de Gabinete", señaló Blasco. "Es simplemente una reacción a un miedo real que tenemos muchos productores, que queremos mantener nuestra fuente de trabajo", agregó.