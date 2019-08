Pichetto: "Actores cercanos a Alberto Fernández le han pedido al FMI no hacer el desembolso"

El candidato a vicepresidente subrayó que el Gobierno "sabe que está solo" y que no podrá contar con gestos de Alberto Fernández para calmar a los mercados

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, aseguró este miércoles que "hubo actores cercanos a Alberto Fernández que le han pedido no hacer el desembolso al FMI cuando el desembolso es muy importante".



"No voy a dar nombres, pero hay gente cercana que habló con acreedores y bonistas, y ante la pregunta de si era conveniente hacer la remisión de los fondos, ellos han tenido un silencio de sepultura que daba a entender que era mejor que no se lo mande", agregó Pichetto.



También dijo que "en dialogo con el banco Barclays y otros sectores ha quedado de manifiesto esto", y añadió que "eso ha salido de la reunión, incluso hubo algunos colegas que plantearon el vacío de poder y adelantamiento de las elecciones".

El senador subrayó que la Argentina "no está en una transición" y consideró que tras el complicado martes económico "el Gobierno sabe que está en su responsabilidad y está solo" en el manejo de las finanzas nacionales ante la visión de "prender fuego todo" que le adjudicó a un sector del Frente de Todos.

"Hay que salir de esta anomalía de que estamos en una transición. Hay que dejar de agitar los demonios", sostuvo el senador nacional, quien remarcó que "de ninguna manera" se van a adelantar las elecciones generales.

En declaraciones radiales, el referente peronista vinculado al oficialismo cuestionó los trascendidos respecto a un eventual adelantamiento de los comicios por un "vacío de poder" que habría advertido el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su reunión con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lo cual fue negado por el organismo multilateral de crédito.

"Se pasaron de vuelta con esta predica y después bajaron un cambio. Esto hace mucho daño al país y pierden todos", se quejó Pichetto, quien lamentó que "no se tuvo la madurez suficiente y la actitud de prudencia para acompañar un proceso que no tenía que profundizar una situación económica más compleja para los argentinos" tras las elecciones primarias.

En ese sentido, también acusó al entorno del postulante opositor de atentar contra la economía argentina: "Es importante que la sociedad sepa lo que está pasando. Ha habido actores muy cercanos a Alberto Fernández que le han aconsejado al Fondo no hacer el desembolso, que estaba programado. Hay gente muy cercana a él que también ha hablado con acreedores, bonistas e instituciones bancarias de Nueva York y que han aconsejado o ante la pregunta si creían conveniente hacer la remisión de los fondos tuvieron un silencio de sepultura que sugiere que es mejor que no se mande".

Y agregó: "Hay dos visiones: una moderada y otra prende fuego todo, que tiene actitudes de ruptura que van a impactar en el bolsillo de los argentinos, lamentablemente. Quiero resaltar que el Presidente (Mauricio Macri) ha tenido un marco siempre de diálogo y de prudencia".

De cara a las elecciones generales, el candidato a vicepresidente por el oficialismo afirmó que "el 27 de octubre la sociedad va a elegir y también va a evaluar conductas que se están desarrollando ahora".

"No sé qué va a pasar, pero creo que esta lectura la sociedad la está haciendo", añadió.

Consultado respecto a si la ex presidenta Cristina Kirchner está detrás de los trascendidos que inquietaron a los mercados, Pichetto respondió: "A ella no le interesa ningún mecanismo de diálogo razonable, democrático, de cumplimiento de acuerdo o reglas o de estabilización de la moneda. Eso no forma parte de su visión política. Entiende que es un tema del Gobierno y que el Gobierno lo arregle como pueda y si todo vuela por el aire, mejor, porque de última aplica el criterio de cuanto peor, mejor".

"El Gobierno sabe que a partir de ayer (martes) está en su responsabilidad y está solo en este tema. Va a tener que tomar medidas en consecuencia para tratar de estabilizar el valor del dólar y tiene que gestionar y gobernar. Es fundamental comunicar, los ministros tienen que salir a hablar, hay que pararse muy firme en este escenario. Seguramente el Presidente y su equipo estarán evaluando medidas que deben tender a darle una estabilidad al esquema económico, que no se fuguen divisas y que el dólar tenga un precio en el mercado para que los precios se puedan anclar", finalizó.