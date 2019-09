Cristina Kirchner: "La gente no vota presidentes para que le echen la culpa a otros"

La candidata a vicepresidenta siguió su recorrida por el país en Misiones, con motivo de la presentación de su libro "Sinceramente"

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, la exmandataria Cristina Kirchner, presentó este sábado su libro Sinceramente en la provincia de Misiones, evento que utilizó para hacer campaña para las elecciones de octubre.



La presentación se realizó en el polideportivo Ernesto "Finito" Ghermann, de Posadas, que tiene una capacidad para 3.500 personas, aunque los organizadores instalaron dos pantallas gigantes afuera del lugar, tal como sucedió el sábado pasado en la Universidad de La Plata.



A continuación, las frases más destacadas de Cristina Kirchner:



-"La gente de Gimnasia debe estar enloquecida con la llegada de Diego Maradona. Yo no soy muy hincha, mucho no me gusta el fútbol. Pero mi mamá sí era fanática y mi hermana está exultante".



-"En la crisis de 2008 llevaba nueve meses de presidenta. Fue la más importante después de al Gran Depresión del año 1930. El Estado hizo un gran esfuerzo. Lanzamos ayuda a las empresas para no despedir gente, líneas de crédito. Pero en la gente no se sintió porque la tarea de un gobernante es hacer que la gente no sufra".



-"La gente no vota presidentes para que le echen la culpa a otros o que se excusen. Los vota para que solucionen problemas".



-"1989, 2001... cada vez que se aplican políticas neoliberales, el país termina en crisis. Me pone mal que cada diez o quince años repitamos crisis cíclicas".



-"Se tendría que dar una discusión de qué se hizo en estos cuatro años, porque nunca se vio algo igual. Néstor le pagó al FMI en 2005 y la deuda venía de 1957. Hubo 47 años de endeudamiento y renegociación, con la cantidad de presidentes que hubo. Debíamos casi diez mil millones. Y ahora en tres años un solo presidente nos endeudó por 57 mil millones. Es como mucho. Hay que preguntarse dónde están, qué se hizo, cómo fue. Nadie duda de que la plata entró, ¿pero dónde está y quién la va a tener que pagar?".

-"Vaca Muerta es el caso típico de lo que podemos hacer. La recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica. Yo hice el contrato YPF-Chevron, no estamos en contra de las multinacionales. Basta de mitos, de asustar y de mentiras".

-"Donde veo la caída más espantosa y peligrosa es en la salud y la comida. Las vacunas, la reaparición de enfermedades producto de la pobreza, de falta de alimentación, eso me preocupa fuertemente. Nosotros habíamos desarrollado políticas de salud, planes de vacunación".



-"Me parece que ven a la gente como parte de un decorado. Creo que no hay un compromiso. Veo mucho prejuicio y mucha ignorancia. Afirman que trabajaron sobre la gente. ¿Cómo convencieron a los que pagan servicios que había que aumentar las tarifas? Eso se llama instalar cosas en la cabeza de la gente".

-"Si tuviera que definir a Mauricio Macri sería como un caos en el cual se han perdido cosas que no creía que íbamos a volver a vivir".

Desde el mismo momento en que Cristina bajó del avión el vienes por la noche fue recibida con aplausos, y la gente difundió videos por las redes y se fotografiaron con ella, imágenes que la propia senadora utilizó para agradecer el recibimiento: "Hola Misiones! Gracias por el recibimiento. Vamos a presentar Sinceramente en Posadas. Abrazo enorme para todos y todas", escribió CFK en su cuenta de Twitter.