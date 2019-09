Cornejo: "Dicen que la solución es a la portuguesa, pero Portugal hizo un feroz ajuste"

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló en el Foro Industrial y apuntó contra la oposición por la posible salida a la crisis económica

Alfredo Cornejo también pasó por el Foro Industrial que se realizó en Mendoza e hizo referencia a los miembros de la oposición que aseguran que la solución a la crisis económica del país es la "portuguesa, pero sin mencionar que Portugal hizo un feroz ajuste".



El Gobernador de Mendoza apuntó contra los dirigentes políticos que "en privado dicen una cosa pero en público otra, y eso es deshonestidad intelectual y yo soy honesto, pero prudente, porque no soy estúpido".



"Escucho que la solución es 'a la portuguesa', pero Portugal hizo un feroz ajuste de salarios del sector público, de jubilaciones, y ahora en Argentina descubrimos que allá la tienen clara", agregó Cornejo, que fue aplaudido en varias ocasiones por el público presente.



En la misma línea de la "honestidad intelectual", hizo referencia a Vaca Muerta, asegurando que "se hubiera explotado durante nuestro gobierno si los gobiernos de Pérez y Jaque hubieran hecho Pata Mora, que nosotros estamos haciendo".



"Está lleno de legisladores de la oposición con proyectos prohibiendo la estimulación hidráulica en la Legislatura y no se puede hablar de ese tema en el sur de la provincia", agregó, notablemente molesto.



Cornejo volvió a despegarse del presidente Mauricio Macri y de la macroeconomía, haciendo referencia a los éxitos locales a pesar del contexto nacional.



"Rendimos cuentas en base a un contexto determinado en el que nos toca desarrollar la tarea de gestión. Las provincias no tienen grandes instrumentos de política económica y sufren las circunstancias macroeconómicas, aún teniendo buenas administraciones".



Creemos que hay que seguir en la misma dirección, equilibrando el presupuesto se dieron dos emisiones de bonos fiscales que se entregaron con posterioridad a que el empresario arriesgue y termine su proyecto.



En el caso de la provincia, Cornejo destacó el manejo del presupuesto, a partir del cual pudieron estabilizar la situación de los municipios y realizar obras de infraestructura de base.



"Debemos mantener el camino de sanidad fiscal, donde bajamos 3 años seguidos ingresos brutos y debemos seguir hasta eliminarlo en algunas actividades", agregó.



Por último, destacó la reducción de los juicios laborales luego de modificar el código y añadir la conciliación obligatoria para acordar entre empleados y empleadores. "Se bajaron en un 50% en Mendoza, de un año para el otro", concluyó.