Encuesta: Alberto Fernandez aumenta la brecha sobre Mauricio Macri

Según un estudio de Gustavo Córdoba, la mitad de los encuestados considera "inoportunas" y "tardías" las medidas anticrisis del gobierno

Una encuesta de Gustavo Córdoba & Asociados ubica a Alberto Fernández con el 54,5% de los votos, a casi 23 puntos de Mauricio Macri que concentra el 31,8 por ciento.



El trabajo sostiene que se manifiesta una consolidación de la diferencia entre el candidato del Frente de Todos y el Presidente de la Nación, entrando en "en una inercia en la que ya casi no quedan incertidumbres sobre el posible resultado de las elecciones de octubre".



El sondeo, realizado los días 13 y 14 de septiembre en todo el país y en base a 1200 casos, muestra una fuerte polarización entre Fernández (54,5%) y Macri (31,8%) respecto de Roberto Lavagna (6,1%), Nicolás Del Caño (2,2%), José Luis Espert (1,4%) y Juan José Gómez Centurión (0,7%).



El trabajo argumenta que Alberto Fernández "podría encarar un proceso de crecimiento que de seguro le permitirá aumentar la brecha con respecto al porcentaje electoral de Macri".



Respecto del oficialismo, el informe destaca que sigue sin observarse ningún tipo de elementos ni indicios que sugieran la posibilidad de reversión del resultado del 11 de agosto. "Por el contrario -afirma- queda claro que en este momento, el principal desafío del oficialismo será mantener fidelizdo a su núcleo duro y evitar caer por abajo del 30%".



La encuesta muestra un nuevo descenso de la aprobación de la gestión presidencial, de 37,1% del mes pasado al 32,7%. El rechazo se mantuvo en el mismo nivel: casi un 60 por ciento.

En cuanto a la imagen de los candidatos: Macri tiene un 61.4% de negativa, frente a un 31,7% de positiva y Alberto Fernández, un 55,4% de positiva frente a un 35,3% de negativa.



Respecto de los eventos económicos y políticos que siguieron a la elección del 11 de agosto, el trabajo sostiene que toda la batería de medidas económicas tomadas por el gobierno nacional es jugada por la mitad de los encuestados como "tardías" e "inoportunas".



Un 29,8% cree que ayudan a pasar el mal momento del país y solo un 9% cree que pueden solucionar la crisis económica.



Esas mismas medidas, evaluadas en parámetros electorales, muestra que un 29% asegura haber votado a Macri y volvería a votarlo luego de estas medidas. Y un 5,9% dice que no votó a Macri y que ahora lo va a votar.



En tanto, un 8,2% dice que votó a Macri y que por estas medidas no lo va a votar, y cierra el 52% manifestando que no votó a Macri en las PASO y que tampoco lo va a votar tras estas medidas.



El único dato positivo para el Presidente es que un 43% de los encuestados refleja estar de acuerdo con la idea que el gobierno está haciendo todo lo posible por mejorar la economía del país.