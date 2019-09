Desde la cárcel, De Vido publicó una carta: qué dijo de sus excompañeros K, de la Justicia y de las elecciones

El ex ministro de Planificación, preso por corrupción, publicó una carta donde cargó contra el Gobierno y contra quienes "se borraron entregándome"

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, preso por corrupción, cumplió 700 días en prisión, y desde el penal de Marcos Paz, publicó una carta en la que revindicó su gestión durante el kirchnerismo, cargó contra el Gobierno, habló de quienes lo "entregaron" y de los "interrogantes" que genera la posibilidad de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia.



"A 700 días de una cruel persecución y encarcelamiento vilmente naturalizado luego de la entrega de otros", tituló la misiva que publicó en sus redes sociales donde citó a Fiódor Dostoyevski porque le "parece casi un perfecto espejo de la nueva realidad que hoy vive la Argentina, entre las miserias de todo tipo que pretendieron imponernos los que se están yendo y algunos interrogantes cuyas respuestas por parte de quienes están llegando por el voto popular, deseamos nos impulsen a un mejor porvenir y mayor felicidad", analizó sobre el contexto electoral y la posibilidad del triunfo del Frente de Todos.



"Continuaré parado con firmeza, aunque tenga que estar aquí 70.000 días más o a dejar el cuero en prisión, que es lo que ellos buscan y buscaron durante todo este tiempo donde me han perseguido y encarcelado con crueldad junto con los mediocres que me ignoran naturalizando mi prisión y la del resto de los compañeros presos políticos", sostuvo el ex ministro K, y agregó que se negó "nuestra condición de tales por conveniencia o cobardía, y también ante la vileza de quienes se borraron entregándome", apuntó contra sus ex compañeros de bancada.

Te puede interesar Macri y Fernández presentaron declaraciones juradas: cuáles son sus patrimonios

Compartimos la carta "A 700 DÍAS DE UNA CRUEL PERSECUSIÓN Y ENCARCELAMIENTO VILMENTE NATURALIZADA LUEGO DE LA ENTREGA DE OTROS" pic.twitter.com/hh1CjLkqqU — Julio De Vido (@JulioDeVido) 20 de septiembre de 2019





En ese sentido cargó contra "la falta de Estado de Derecho en la Argentina macrista" y pese a las denuncias que existen en su contra destacó su gestión durante el kirchnerismo: "Estoy orgulloso de todo lo realizado como ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, y del sólido y talentoso equipo que me acompañó".



"Que nuestro país vuelva a ser, más temprano que tarde, un Estado democrático que termine con esta pesadilla que vivimos diariamente junto a nuestras familias y todos los compañeros y amigos que nos aguantan los trapos", expresó De Vido y concluyó con la consigna: "Por una Navidad sin presos ni presas politicxs".