El tenso cruce entre Longobardi y una fiscal de Justicia Legítima: "¿Usted vive en un frasco?"

El periodista se cruzó con la fiscal Cristina Caamaño, quien esta semana, había propuesto una reforma de la Constitución Nacional

El periodista Marcelo Longobardi protagonizó un tenso momento en su programa que se emite por Radio Mitre, cuando entrevistó a la fiscal Cristina Caamaño, integrante de la agrupación de Justicia Legítima.

Durante la semana, Caamaño había propuesto esta semana una "reforma" de la Constitución para que el Poder Ejecutivo no nos pueda endeudar otra vez".

Al ser consultada sobre por este punto, la funcionaria judicial aseguró que no era una "idea personal", sino que la "estuvieron trabajando con otra gente".

"Habría que poner ciertos frenos al Poder Ejecutivo, que tiene la posibilidad de endeudarnos sin pasar por el Congreso. O de querer nombrar dos ministros de la Corte por DNU. Esas son las cosas en donde yo creo que habría que explicarle al poder Ejecutivo ante decisiones tan importantes que afectan a los argentinos", argumentó la fiscal.

A pesar de sus dichos, aseguró que si llegara a ganar, Alberto Fernández "no va a tener tiempo" de pensar en una reforma constitucional porque "va a necesitar que toda la gente coma".

Ante la pregunta sobre su relación con el candidato a presidente del Frente de Todos, aseguró: "Yo no trabajo para Alberto Fernández, soy una ciudadana que trabaja de fiscal y que en este momento preside una asociación civil como es justicia legítima".

Tras sus dichos, Longobardi le dijo que "reformar la Constitución requiere un andamiaje político de una magnitud colosal. ¿De dónde sale?".

Y Caamaño le respondió: "No es una idea que sale de Justicia Legítima. Éramos un grupo de 40 personas, entre los que estaba Raúl Zaffaroni, para ver cómo podíamos mejorar la Constitución. Ese grupo se disolvió pero a mí las ideas me siguen dando vuelta en la cabeza".

En este marco, desmintió algún tipo de vínculo de la agrupación judicial con la expresidente, Cristina Kirchner.

"Que yo sepa, Justicia Legítima y este grupo no tiene ninguna relación con la señora de Kirchner porque nunca la vimos. Tampoco tuvimos nada que ver con el Instituto Patria", recalcó.

Caamaño aseguró, además, que "a Justicia Legítima la han demonizado ante cualquier cosa que ha dicho y sin embargo los problemas groseros que ha generado este gobierno como puede ser el hambre no sale en ningún lado".

La fiscal dijo, también, que "recién ahora algunas voces se levantan y dicen ‘¡Qué barbaridad, la gente tiene hambre!. Viven del gobierno anterior y de todo lo que ha hecho el gobierno anterior. No critican las cosas que estamos viendo ahora como la desocupación, el hambre o los comedores que hay para que la gente pueda comer".

"¿Los medios debieran decir lo que a usted le resulta apropiado?", la cruzó Longobardi. "No. Lo que digo es que recién ahora algunos se dan cuenta y no han sido justos. Invisibilizaron problemas graves que tiene el país", expresó la letrada, a lo que el periodista respondió: "¿Por qué alguien de la Justicia tiene que opinar lo que los medios tienen que decir?". Y la fiscal aseveró: "Yo no digo eso. Creo que los medios deberían decir todo. De Milagro Sala no habla prácticamente nadie".

En este marco, Longobardi la cuestionó: "¿Usted vive en un frasco, Cristina? Todo el mundo discute desde hace dos años el dólar, el riesgo país, la recesión, la inflación. Hemos discutido todos los santos días la cuestión de la inflación".