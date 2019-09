Vidal aprieta el acelerador en campaña: "Yo no me rindo" y otras frases de su relanzamiento

La gobernadora recorrió sectores de la ciudad donde sostuvo que los vecinos y comerciantes le pidieron que "no aflojes, fuerza, no te rindas"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó este viernes que "creo en salir a a calle, estar en contacto con la gente, en escuchar, ver como ayudo a resolver" al afirmar que esa es la forma de "hacer política y de gobernar".



"No hay estrategia ni especulación, yo creo en ésto que es lo que hago hace muchos años, creo en salir a la calle, en estar en contacto con la gente", afirmó Vidal en referencia a si había una estrategia para reducir la diferencia de votos tras las PASO con el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, de cara a las elecciones de octubre.



La mandataria formuló estos conceptos a la prensa en el marco de una visita a la ciudad de Tres Arroyos, donde entre otras actividades recorrió las obras de un polideportivo junto con el intendente local, el vecinalista Carlos Sánchez, dialogó con emprendedores locales y comerciantes, y mantuvo un encuentro con dirigentes zonales.



"Arrancamos la mañana con el Polideportivo con el intendente, viendo esta obra que faltan pocos días para terminar, que se ha finalizado con fondos educativos", expresó Vidal.



En ese contexto, la gobernadora dijo: "También poder recorrer y escuchar que es un compromiso que tome hace varios años, mucho antes de ser gobernadora y quiero seguir escuchando porque también es el mensaje" tras las primarias.



Durante su estadía en Tres Arroyos la gobernadora recorrió sectores de la ciudad donde sostuvo que los vecinos y comerciantes le pidieron que "no aflojes, fuerza, no te rindas".



"Le digo a todos los bonaerenses que yo no me rindo y que los bonaerenses y vecinos de Tres Arroyos nunca se han rendido", afirmó.



Vidal agregó que "en estos años nos hemos ocupado porque escuchamos a los vecinos de Claromecó y los problemas del verano y el agua", al indicar que "extendimos la red de agua potable".



"Porque escuchamos y sabemos que el hospital es muy importante, los fondos que le dio la provincia al intendente se focalizaron en la maternidad y en la sala de internación, de la misma manera que el SAME que llega por primera vez a casi 15 millones de bonaerenses", sostuvo en referencia a los trabajos realizados en la gestión.



En otro orden y sobre la situación de los docentes, la mandataria provincial expresó que "el salario de los docentes a partir de la paritaria que ya firmamos está protegido ante la inflación, porque tiene una cláusula gatillo que automáticamente con los datos de inflación del Indec se va ajustando para que el trabajador no pierda en relación a su salario".



"Y a todos los trabajadores que no somos docentes los hemos protegido con el bono que estamos pagando ahora y seguimos con la paritaria abierta con el resto de los trabajadores", afirmó.



Por último, señaló que "estamos escuchando y a partir de la escucha es que uno mejora y da respuesta".



"Hoy el principal reclamo es el trabajo y estamos trabajando desde ahí, más en una ciudad cómo ésta que es un polo de trigo, de cebada, de desarrollo industrial y tenemos que seguir trabajando para que siga creciendo", puntualizó.