Cristina Kirchner, en La Matanza: "Habrá que discutir los márgenes de ganancias"

La exmandataria Cristina Kirchner criticó este sábado los aumentos tarifarios que se dieron en servicios durante el gobierno de Mauricio Macri y señaló que "las empresas no realizaron las inversiones que prometieron". Además, advirtió que esa situación cambiará en un eventual gobierno de la fórmula del Frente de Todos.



"Tuvieron millones en ganancias y no realizaron ninguna inversión de las que decían que iban a realizar. Tenemos apagones todo el tiempo en varias zonas", dijo la candidata a la vicepresidencia, durante la presentación de su libro "Sinceramente" en La Matanza.



"Habrá que discutir la formación de precios y márgenes de ganancias", agregó, y sostuvo que "ahora solo gana un grupo de empresarios que son amigos del gobierno". "La Argentina que viene es una Argentina compleja", advirtió después.



Cristina se emocionó hasta las lágrimas al comienzo de la presentación. "Yo estoy en La Matanza y es como si estuviera con él", dijo con la voz entrecortada, en alusión a Néstor Kirchner.





Tras los aplausos y cánticos de los presentes, la expresidenta contó que allí habían inaugurado una planta de Femsa, una de las embotelladora de Coca Cola en el país que presentó un procedimiento preventivo de crisis en febrero pasado, y dijo: "Estos fundieron Coca Cola, tenés que ser horrible para fundirla".



"Que nadie les mienta haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o inutilidad o incapacidad de un presidente. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", agregó.



En este sentido, la exmandataria también apuntó contra Christine Lagarde: "La vi con cara de yo no fui. Con cara de nosotros no queríamos en realidad".



"No digo que antes no teníamos problemas. Pero los que teníamos se vieron multiplicados. El endeudamiento y el hambre sobre todo. Y me parece que no es justo", dijo.



Sobre la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, que se aprobó esta semana en el Senado, dijo: "Me parece muy bien, pero necesitamos políticas que les devuelvan el trabajo a la gente. El trabajo, como siempre, es la clave".



"Claro que hay esperanzas. Pero quiero ser sincera. Tenemos que preguntarnos, en serio, qué nos pasa como país. Tengo fe en la construcción política. Creo que vamos a iniciar una etapa política diferente. Alberto es una persona de diálogo y de conciliar. Yo quiero que los sectores que más se beneficiaron le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir", aseguró Cristina Kirchner.



Para cerrar, dijo: "Nunca más se dejen engañar. El Estado no es Mongo Aurelio. No es alguien que les es ajeno. El Estado es alguien que se creó para que pueda ayudar a los más débiles frente a los más poderosos. Si no hubiera Estado, sería la ley de la Selva. El Estado y la Política, tan denostada, es el único instrumento que los menos favorecidos tienen para que alguien los defienda y representa. Que no abominen de eso. Esta es la gran enseñanza".