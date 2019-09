Estas encuestas explican por qué Alberto Fernández tiene una amplia ventaja sobre Mauricio Macri

La diferencia a favor del candidato del Frente de Todos frente al actual presidente parece muy difícil de revertir para Juntos por el Cambio

La crisis económica de la Argentina que tuvo una nueva explosión después de las PASO, cuando el peso volvió a devaluarse, está instalada en la agenda de campaña de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Sin embargo, la diferencia a favor de Alberto Fernández del Frente de Todos frente a Mauricio Macri de Juntos por el Cambio parece muy difícil de revertir para el actual presidente.

Frente a este contexto, cuando se analizan las encuestas, se puede observar por qué la brecha entre ambos fue tan amplia en agosto, y se iría acentuando de acá a octubre.

D'Alessio IROL - Berensztein

Según los últimos datos recolectados por una encuesta de D'Alessio IROL - Berensztein, hoy el 58% de los argentinos responsabilizan al gobierno de Cambiemos por la crítica realidad económica y social del país.

El dato es un promedio de dos visiones diferentes del país, detalla la consultora en su informe.

Es que por un lado, están los que votaron al kirchnerismo en las elecciones primarias, donde el 80% de esas personas culpan exclusivamente a Macri de la crisis y apenas el 1% cree que es parte de la herencia de la gestión de Cristina Kirchner.

Y por el otro, de los que votaron por Juntos por el Cambio en las PASO, el 42% asegura que la responsabilidad es predominantemente del gobierno anterior y un 39% señala que es compartida entre el Presidente y CFK. Entre ese grupo identificado con Cambiemos, apenas el 3% le adjudicó culpa al gobierno actual.

Gustavo Córdoba & Asociados

Una encuesta de Gustavo Córdoba & Asociados ubica a Alberto Fernández con el 54,5% de los votos, a casi 23 puntos de Mauricio Macri que concentra el 31,8 por ciento.



El trabajo sostiene que se manifiesta una consolidación de la diferencia entre el candidato del Frente de Todos y el Presidente de la Nación, entrando en "en una inercia en la que ya casi no quedan incertidumbres sobre el posible resultado de las elecciones de octubre".



Según el informe, Alberto Fernández "podría encarar un proceso de crecimiento que de seguro le permitirá aumentar la brecha con respecto al porcentaje electoral de Macri".



La encuesta muestra un nuevo descenso de la aprobación de la gestión presidencial, de 37,1% del mes pasado al 32,7%. El rechazo se mantuvo en el mismo nivel: casi un 60 por ciento.



En cuanto a la imagen de los candidatos: Macri tiene un 61.4% de negativa, frente a un 31,7% de positiva y Alberto Fernández, un 55,4% de positiva frente a un 35,3% de negativa.



Respecto de los eventos económicos y políticos que siguieron a la elección del 11 de agosto, el trabajo sostiene que todas las medidas económicas tomadas por el gobierno es jugada por la mitad de los encuestados como "tardías" e "inoportunas".



Un 29,8% cree que ayudan a pasar el mal momento del país y solo un 9% cree que pueden solucionar la crisis económica.



Esas mismas medidas, evaluadas en parámetros electorales, muestra que un 29% asegura haber votado a Macri y volvería a votarlo luego de estas medidas. Y un 5,9% dice que no votó a Macri y que ahora lo va a votar.



En tanto, un 8,2% dice que votó a Macri y que por estas medidas no lo va a votar, y cierra el 52% manifestando que no votó a Macri en las PASO y que tampoco lo va a votar tras estas medidas.

Trespuntozero

En la encuesta de Trespuntozero el mismo se develó que la polarización entre Mauricio Macri y Alberto Fernández se acentúa cada vez más, siendo la misma, en el momento de este estudio, y con el "voto proyectado", de 17.5 puntos porcentuales.

El sondeo se llevó a cabo en el todo el territorio nacional y de manera online, con un tamaño de la muestra de 1200 casos mayores de 16 años con acceso a internet, entre el 10 y el 16 de septiembre pasados.

Más de la mitad de los argentinos son parte de los "cambistas": es decir, quieren que el gobierno de Mauricio Macri cambie, y también están quienes buscan que a pesar del cambio, se conserven los avances que se han logrado con esta gestión.

En contraposición con ello, los "continuistas" representan al 34.7%, que son quienes buscan que se quede la actual gestión, y que en la misma se incorporen mejoras que lleguen a los argentinos.