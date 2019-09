Fernández: qué opina sobre las encuestas, el bono y el derrumbe en Ezeiza, entre otros temas

El exjefe de Gabinete kirchnerista dijo que la pobreza no para de crecer y va a llegar al 40 por ciento: "El Gobierno no entiende este problema"

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, está muy confiado en obtener un amplio triunfo frente a su principal opositor, el presidente Mauricio Macri, a poco más de un mes de la elecciones de octubre.

"Yo digo que una elección se gana cuando se cuenta el último voto, pero las encuestas parecen decir que la diferencia es mucho más grande que la que tuvimos y que ganamos en primera vuelta", afirmó Fernández.



El exjefe de Gabinete kirchnerista se refirió a este Gobierno diciendo que "le ha hecho mucho daño a la gente" y que ha "mentido mucho". "Ha condenado a la pobreza a 5 millones de personas que eran de clase media", sentenció.



"De eso no se vuelve con discursos ni medidas apuradas. Ayer (refiriéndose al martes) se cayó un andamio en el aeropuerto de Ezeiza por apurar una obra y murió una persona. Es tremendo. ¿Cuándo va a terminar tanta locura, tanta improvisación?", se preguntó.



"La gente está desesperada por el hambre. Está a la buena de Dios", advirtió.

Fernández consideró que la suma de $5000 que el Gobierno acordó con los empresarios privado no será posible cumplir: "Tienen razón el presidente de la UIA, Miguel Acevedo en que algunas empresas no van a poder pagar".

"Cómo han cambiado las cosas: Evita dijo que 'donde hay una necesidad hay un derecho' y para el macrismo donde hay una necesidad hay un negocio para los amigos. Son ladrones de guante blanco", indicó.



Respecto a la la protesta social, señaló: "La gente sale a la calle con toda la razón del mundo. La pobreza no para de crecer y va a llegar al 40 por ciento. El Gobierno no entiende este problema, que es muy serio y no se resuelve poniendo plata en planes sociales, sino desarrollando la economía y generando trabajo".

También volvió a referirse a su idea de un país federal: "La idea es sacar el manejo de la Argentina de Buenos Aires. Somos un país que piensa todo desde Capital. Necesitamos un país que vaya hacia una integración federal. Los gobernadores recibieron muy bien la idea".

En cuanto a su relación con Cristina, dejó en claro que "nos estamos entendiendo muy bien. A los dos nos dolió nuestro alejamiento. Valoramos mucho nuestros encuentros. Estoy muy cómodo más allá del afecto que le tengo".



Además, habló sobre el FMI: "Terminamos con el Fondo porque nadie más quiso prestarnos plata. Es la campaña política más cara del mundo. Estamos absolutamente afuera del mundo. Con este riesgo país nadie puede estar adentro del mundo", concluyó.