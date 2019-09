Polémico audio del actor macrista Luis Brandoni: "Si no hay fraude, ganamos en primera vuelta"

El actor indicó que hubo fraude en las últimas elecciones ya que "fueron realizados en las escuelas que son todas kirchneristas". Qué fue lo que dijo

Un audio del actor Luis Brandoni en donde dice que si no hay fraude en las próximas elecciones del mes de octubre, Mauricio Macri ganará, y que los resultados de las primarias fueron falsos, en especial, los de la provincia de Buenos Aires, se viralizó a través de las redes sociales.

La difusión de este material fue hecho por un músico cordobés a través de su cuenta de Twitter, quien acompañó el audio con el siguiente texto: "Imperdible y emocionante hasta las lágrimas, el audio del admirado y respetado Luis Brandoni. Un argentino como tantos, q no quiere ver a la República destruida y q cada día está más convencido q #LaDamosVuelta #28SMarchaSíSePuede".

"Y vamos a ser felices los días que nos quedan." Imperdible y emocionante hasta las lágrimas, el audio del admirado y respetado Luis Brandoni. Un argentino como tantos, q no quiere ver a la República destruida y q cada día está más convencido q #LaDamosVuelta #28SMarchaSíSePuede pic.twitter.com/QBDL6WAVe6 — Proyecto W (@w_proyecto) September 24, 2019

En la grabación, se puede escuchar a Brandoni hablando con una mujer sobre un inminente triunfo de Juntos por el Cambio.

"Hola, nena querida. Beto. Quería decirte de que estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones. No te puedo explicar las cosas que me ocurren o que se me ocurren o que me imagino", comienza el mensaje.

Y continúa: "Hay una sola certeza que tengo: si no hay fraude, ganamos tal vez en primera vuelta, y si no, seguramente en segunda vuelta".

"Me dijeron que hubo una manifestación en San Justo, en La Matanza, pidiéndole a la intendenta que saque la plata para ayudar a la gente. Esto se va a repetir en muchos otros lados y vamos a ver cómo es cierto que somos más", agrega el ex diputado de la Unión Cívica Radical.





Al estar en España presentando la obra teatral Parque Lezama, el artista indica que logró hacer contacto con muchos argentinos en la calle y que muchos de estos están dispuestos a ir a sufragar por primera vez. "Tengo el contacto con muchos argentinos desde hace 30 años y que van a ir a votar por primera vez. Por ejemplo, un matrimonio, por ejemplo, que vive acá en Madrid, va a ir a Lisboa (Portugal) a votar por primera vez, y eso se va a replicar por algunos dos o trescientos de miles. Son trescientos mil los argentinos que pueden votar y muchos de ellos lo van a hacer", sostiene.

Vuelve a reiterar que "si no hay fraude, ganamos nosotros" y advierte que las elecciones "fueron realizados en las escuelas que son todas kirchneristas".



"¿Cómo no iba a haber fraude? ¿Cómo es posible que Kicillof haya sacado más puntos en la provincia de Buenos Aires que el Presidente de la República?", se pregunta el artista.



"¡Somos tan boludos, tan giles, que nos creemos cualquier cosa!".



"Esto no es así, mi amor. La fiscalización la está organizando Guillermo Dietrich (ministro de Transporte) que es un hombre capaz. Tené toda la fe que tenés vos para tus convicciones en que vamos a ganar y ser felices los días que nos quedan", concluye el actor.