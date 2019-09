Dady Brieva provocador: "Va a haber peronismo por 30 años y después nos mataremos entre nosotros"

El humorista comparó el futuro de Alberto Fernández con el de Colón, el equipo del que él es hincha, que se clasificó a la final de la Copa Sudamericana

Dady Brieva volvió a opinar de política y a meterle "picante" a sus declaraciones. El integrante del grupo Midachi comparó al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, con "un equipo grande" y le vaticinó un cómo triunfo en las elecciones del 27 de octubre. Y sentenció: "Va a haber peronismo por 30 años y después nos mataremos entre nosotros".

"Alberto gana con la comodidad de un equipo grande; Colón siempre sufriendo, esperando la segunda vuelta", planteó Brieva al comparar el futuro del candidato del Frente de Todos con el equipo del que él es hincha, que se clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

Frente a estas dos situaciones, dijo estar "muy contento". "El universo está acomodando las cosas en su justa medida".

A su vez, aseguró que el peronismo y Colón son los "dos bastiones" que le quedan.

"Son mis dos últimos bastiones que me quedan en la vida, lo único que no cedo. Después te corto la mano por 100 dólares, te presto a un hijo para cualquier cosa, pero Colón y el peronismo son los bastiones que me quedan como pasión, nunca para ser dirigente, nunca para ser parte de la cosa, sino para ser como una especie de vigía para que todo funcione como lo prometimos en alguna parte de la historia", afirmó con humor en diálogo con El Destape Radio.

De cara a la elección de octubre dijo que espera la fecha "mirando la llave de la tribuna" y "a la expectativa". "Yo creo que va a haber peronismo por 30 años y después nos mataremos entre nosotros", concluyó.

Después de las PASO, Brieva se había referido al triunfo de Fernández, con 15 puntos de diferencia con Mauricio Macri, con optimismo.

"Veo un buen comportamiento de los nuestros que hasta me parece que no fueran peronistas, pero me alegra mucho. Se están haciendo las cosas bien, me alegra mucho, yo también cambié mi forma de pensar: me esmerilé un poco para ser más urbano y guardé la pistola", había señalado en ese entonces.