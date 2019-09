A un mes de las elecciones, otra encuesta indica un único ganador en primera vuelta

En la cuenta regresiva para octubre, se espera que más gente concurra a votar. Por otro lado, son pocos los que cambiarán su opinión

A un mes para los comicios, los encuestadores afilan el lápiz y la tendencia es prácticamente idéntica para todos los analistas.

Por un lado, indican que un 82% de los ciudadanos prevé mantener su voto de las PASO en octubre. Además, un 52% de los encuestados se inclinará en favor de Alberto Fernández dándole así el triunfo en la primera vuelta, mientras que un 69% dice estar convencido de que el candidato del Frente de Todos será el próximo presidente que tomará las riendas del país el 10 de diciembre.



Estos pronósticos se desprenden del último monitor de opinión pública que la consultora Oh! Panel realizó en el mes de septiembre, donde también surge que las principales preocupaciones de los argentinos pasan hoy por la desocupación, la inflación y la pobreza.



La encuesta, además, consulta por cuál es el camino que los argentinos consideran hoy es el más adecuado para salir de la crisis. Allí se señala que un 57% de los encuestados confía en que Alberto Fernández podrá resolver la debacle económica que afecta al país, aunque un 75% es consciente de que bajar la inflación llevará muchos años.



Asimismo, un 75% cree que la economía argentina se reactivará a partir de las pymes y del consumo interno, no tanto de la mano de las inversiones extranjeras.



También un 50% de los encuestados piensa que en 2020 estará mejor en materia económica y laboral.



En cambio, tras las medidas post PASO adoptadas por el Gobierno para intentar llevar algo de alivio a los argentinos y recuperar el apoyo perdido, un 64% de los consultados sigue creyendo que el país está hoy en la dirección incorrecta, mientras que un 51% directamente considera a esas decisiones como negativas, según El Cronista.



Otro dato llamativo que surge del sondeo es que hoy cuatro de los cinco dirigentes con mayor imagen positiva pertenecen a la oposición: Alberto Fernández (49%), Roberto Lavagna (49%), Axel Kicillof (48) y Cristina Kirchner (47%).



En cambio, tres de los cinco dirigentes con mayor imagen negativa son del oficialismo: Mauricio Macri (61%), Elisa Carrió (52) y Miguel Ángel Pichetto (52%).



En intención de voto, el sondeo de Oh! Panel le asigna a la fórmula Fernández-Fernández, un 52%, seguida por el binomio de Mauricio Macri-Miguel Pichetto, con un 33% y otra vez relegado al tercer lugar aparece la dupla de Consenso Federal integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, con un 8%.

De confirmarse estos pronósticos, no habría necesidad de ballottage y la elección quedará definida en la primera vuelta.



El cuarto lugar en intención de voto es para el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño-Romina del Pla), con apenas el 2%, seguidos por el Frente Nos (Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton) y por el Frente Despertar (José Luis Espert-Luis Rosales), ambas fórmulas con el 1% de apoyos, respectivamente.