El duro diagnóstico de Martín Lousteau sobre la situación económica de la Argentina

El candidato a senador de Juntos por el Cambio dijo que "hay una subestimación de los problemas, en particular de la economía, que es un síntoma

El economista y candidato a senador por Juntos por el Cambio Martin Lousteau, advirtió que "la Argentina está mucho más complicada de lo que parece". En ese sentido, -destacó que esta es segunda vez que la Argentina va a tener un caída muy larga de PBI por habitante.

"La primera vez fue desde 1974 hasta 1990. El año que viene vamos a tener un PBI por habitante que está en valores similares a los de 2006 y 2007. Después de 3 mandatos presidenciales el ingreso por habitante no creció", indicó Lousteau.

El economista reconoció que el escenario de las PASO fue mucho más adverso que el que se esperaban y lo atrinbuyó a "un conjunto de cosas".

Te puede interesar A un mes de las elecciones, otra encuesta indica un único ganador en primera vuelta

"La primera es que la situación económica es mala. Eso fue percibido distinto por una parte del Gobierno en esta suerte de confrontación entre un modelo y otro. Yo tengo una visión distinta de cómo estaba funcionado la economía y del peso que podía tener en una elección. El otro motivo que se subestima es que desde 2003 hasta la fecha, si sumás las distintas vertientes del peronismo sacan entre el 53 y 65 por ciento, dependiendo del contexto económico. Hubo un peronismo que se convocó mutuamente a estar unido. Muchos pensamos que la respuesta política era tener un espacio mucho más amplio y utilizar las paso hasta una convocatoria más grande", añadió.

Sobre la situación económica, el candidato a senador dijo: "Lo primero que tenemos que entender es eso. Una cosa que el Gobierno subestimó es un diagnóstico más estructural de lo que le viene pasando a la Argentina. En segundo lugar, las elecciones son el ámbito en el que en el que la gente nos dice donde nos quiere ver en 4 años. Todavía no eligió eso. La gente ensayó su voto en las PASO y después reflexionará".

Al ser consultado sobre si el candidato del Frente de Tdos es una expresión de moderación, Lousteau dijo que "hay salir de la grieta" y destacpó que "eso implica moderación de los dos lados".

"(El politólogo) Andrés Malamud dice que la Argentina está muy bipolar, pero menos polarizada. Alberto representa una menor polarización de un lado. Mucha gente sintió que indicaba que el Frente de Todos no iba a ser igual que el kirchnerismo", añadió.

En ese sentido, dijo que "es un espacio que tiene muchas voces distintas" y se preguntó: "Si les toca gobernar, ¿los problemas de la Argentina se abordarán con los criterios de Alberto Fernández de ahora? ¿Con los de antes? ¿Con los de Cristina Kirchner?".

"Es una discusión que está abierta. Y sería muy interesante si viene una discusión de ese tipo en Juntos por el Cambio. No todos pensamos igual, no todos vemos los problemas de la misma manera. Si los queremos abordar con rigurosidad, tenemos que salir del enojo y de la grieta. Si viéramos más moderación en todos los ámbitos, me sentiría más tranquilo. Primero tenés que tener un diagnóstico de lo que está pasando. Hay una subestimación de los problemas, en particular de la economía, que es un síntoma. Hay algo más complicado en la Argentina y tenemos que diagnosticarlo", concluyó.