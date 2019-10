Tras éxito del oficialismo en Mendoza, Macri se ilusiona con Salta: ¿podrá festejar un buen resultado otra vez?

Con voto electrónico, se realizan las primarias en la octava provincia con mayor cantidad de electores. Hay un favorito con guiños políticos a Macri

A menos de un mes para las elecciones generales nacionales, el Gobierno puede encontrar en Salta un nuevo motivo para renovar el espíritu de campaña y levantarle el ánimo a su tropa, después del claro triunfo del último fin de semana en Mendoza, donde fue elegido como gobernador Rodolfo Suárez, discípulo de Alfredo Cornejo y afín a Cambiemos.



Más allá de las lógicas locales de estos comicios, de concretarse otra victoria electoral que seguramente será capitalizada como "propia" por el oficialismo -sobre todo en una fecha tan cercana al 27 de octubre-, puede fortalecerse el sentimiento hacia los votantes de que "se puede" revertir el duro revés de las primarias del 11 de agosto.



Este domingo habrá PASO en "la linda" para elegir candidatos a gobernador y vice, 60 intendentes, concejales, más 11 senadores y 30 diputados provinciales, que competirán en las elecciones generales de este distrito que se realizarán tan sólo un mes después, el 10 de noviembre.



En este territorio tiene serias posibilidades de imponerse un postulante afín al Gobierno nacional. Todo, en un marco muy particular en el que debutará el Sistema de Boleta Única Electrónica, y en el que se producirán cambios en la conducción política.



Tras 12 años de gestión de Juan Manuel Urtubey, sin tener un candidato firme que lo suceda y sin contar con el apoyo popular local que le brinde continuidad, el actual gobernador de Salta decidió abandonar políticamente su tierra y hoy tiene la cabeza puesta en su candidatura a vicepresidente de la Nación. Es el acompañante de Roberto Lavagna en Consenso Federal.



Un dato que demuestra la compleja situación política que enfrenta Urtubey, es que, en las PASO del 11 de agosto, su fórmula presidencial salió tercera en su propia provincia, al obtener el 18,7% de los votos (unos 127.800), y fue superada por más del doble por el Frente de Todos, que obtuvo 48,8% (333.900 votos), y por Juntos por el Cambio (20,7%), que lo aventajó en casi 14.000 electores.



Tras este cambio de situación local, comenzó una disputa electoral en la que, según distintos analistas consultados por iProfesional, el principal postulante a ganar las primarias con el fin de llegar luego a la gobernación es el actual intendente de la capital salteña, Gustavo Sáenz.



Su propio frente ("Sáenz Gobernador") está conformado por un espacio plural y abierto compuesto por 14 partidos y 21 agrupaciones. Entre ellas se encuentran facciones del PRO, UCR e incluso varios sectores afines al Partido Justicialista (PJ).

Sáenz llegó a la política de la mano de Sergio Massa, pero luego se separó de él y actualmente tiene buena relación con la Casa Rosada, más allá que intenta no exponerlo tanto para no "pegarse" al oficialismo. De hecho, decidió provincializar la elección para no perder votos en lo que sería volcarse a una infructuosa pelea nacional.

"Gustavo Sáenz venía de una alianza con Cambiemos pero, en este contexto y como pasó en la mayor parte del país, se ha ido desentendiendo de Macri", resume a iProfesional Lucas Romero, director de Synopsis.

Incluso, se comenta en la provincia que su superioridad electoral para convertirse en el próximo gobernador llega a ser tan amplia que, justamente, el propio Massa ya lo habría contactado para tenerlo de aliado en caso de que Alberto Fernández desembarque en la presidencia de la Nación.

Es que por el lado del Frente de Todos sí habrá una interna propiamente dicha entre dos precandidatos a dirigir la provincia. Sergio el "Oso" Leavy, proveniente del kirchnerismo y predilecto de la dupla de los Fernández, buscará imponerse en la contienda dentro de su partido a Miguel Ángel Isa, que es el actual vicegobernador de Urtubey y representa al peronismo más ortodoxo.

Isa es un "viejo" conocido de los salteños, debido a que fue intendente de la capital salteña desde 2003 a 2015. Por ende, tiene experiencia en la gestión pública.

"Salta tiene un panorama similar, en cierto modo, al que había en Mendoza antes de las elecciones, porque Leavy está aliado al Frente de Todos y se muestra como parte de este nuevo giro político argentino. En tanto, Saenz está en la antípoda, busca provincializar la elección porque corre con ventaja, y pese a que tiene una facción del Pro de Cambiemos en su frente, él no se muestra como candidato de Cambiemos", opina a iProfesional el analista político Esteban Regueira, director de Clivajes.

Y acota que el comportamiento de Saenz también responde a la lógica de que es muy probable que gane la oposición y sea Presidente Alberto Fernández. Entonces, "en caso de llegar al gobierno provincial no le conviene arrancar en contra. Por ahí alejarse y provincializarse responde a esa cuestión".

En cuanto a las otras alternativas disponibles, la segunda (y última) interna que se observa en la provincia será entre las tres listas que buscan la candidatura para pelear por la gobernación por el Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (FIT-U). Los tres precandidatos que encabezan estas boletas son Andrea Villegas (por MST Izquierda), Violeta Gil (PO Política Obrera) y Pablo López (Frente de Izquierda, unidad Partido Obrero (PO) y PTS).

Al respecto, en los últimos días la fórmula presidencial del "Frente de Izquierda-Unidad", integrada por Nicolás del Caño y Romina del Plá, envió un comunicado a la prensa en el que expresó su "respaldo a la lista Unidad encabezada por Pablo López y Claudio del Plá".

Por otro lado, se encuentra el frente Olmedo Gobernador, con la candidatura del polémico diputado nacional Alfredo Olmedo. Llama la atención que esta agrupación está integrada por varios partidos, entre los que se destaca una facción de la Unión Cívica Radical (UCR).

"Salta es un distrito con varias rarezas electorales, una de ellas es que la Unión Cívica Radical integra el Frente que postula a Alfredo Olmedo para la gobernación, un candidato que aparece en las antípodas de los valores y posiciones políticas del radicalismo", reflexiona el consultor político Lucio Guberman.

Finalmente, se presenta como precandidata Elia Fernández por el Frente Grande. Si bien se manifestó su apoyo a nivel nacional a Alberto Fernández, participa por afuera del Frente de Todos por considerar que hubo "falta de representación y discusión en las alianzas" locales.

Entre sus principales conceptos promulgó "recuperar el control del dinero provincial".



En resumen, de las cinco fuerzas que se presentan (Sáenz Gobernador; Frente de Todos; Olmedo Gobernador; Frente Grande; y Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (FIT-U), sólo dos tendrán realmente internas para determinar sus representantes en las generales provinciales.

Y cualquiera de todos los precandidatos deberá sumar más de 1,5% de los votos para poder llegar con su lista al 10 de noviembre.

En cuanto a Sáenz, el precandidato que se perfila para obtener más votos en la generales, según la consultora cordobesa CB estaría midiendo arriba de 41 puntos, seguido por Olmedo (alrededor de 20%) y Leavy, que llegaría muy cerca (16%).

El actual intendente de Salta Capital tiene para mostrar una ciudad a la que se percibe cuidada, embellecida y vital, al menos desde lo que se puede visualizar, según pudo comprobar iProfesional semanas atrás. Allí, con ayuda del gobierno nacional se han puesto en valor las veredas cercanas al centro histórico, sumando iluminación de las calles y de los edificios emblemáticos de la ciudad. También se observa una mayor cantidad de negocios y hoteles boutique, impulsados por el auge del turismo.

Enamora a Macri y a los Fernández

Algo que queda en claro es la importancia territorial a nivel nacional que tiene Salta, debido a que su caudal electoral, que sobrepasa el millón de votantes, es el octavo de mayor de todo el país.

Está apenas por debajo de la cantidad que presenta Entre Ríos, y muy cerca a los que sufragan en Tucumán (tiene 200.000 electores más) y un poco más lejos de Mendoza (un total de 1,4 millones).

Para dar una idea de los números que moverá Salta en las elecciones del domingo, según el Tribunal Electoral Provincial se registraron casi 16.000 precandidatos, que participarán dentro de 84 fuerzas políticas.

En cuanto a las mesas de votación habilitadas, se estima que habrá 3.100 mesas habilitadas distribuidas en unos 450 establecimientos.

Para la elección de intendente en Salta Capital se anotaron 18 precandidatos a intendente, y la interna del Frente de Todos será disputada por ocho candidatos. En tanto, por el lado de Sáenz Gobernador, intentarán luchar por la candidatura por sucederlo cuatro postulantes.



Entre los dato de color y particularidades de esta elección, un dato no tan conocido es que el actor Roly Serrano, uno de los protagonistas de la serie El Marginal, se presentará como candidato a diputado provincial. "No tuvo prácticamente cobertura mediática en su salto a la política salteña. Tal vez, porque su candidatura está asociada fuertemente al kirchnerismo", dice Guberman.

La belleza y diversidad cultural, turística y gastronómica que tiene Salta choca con la realidad económica, sobre todo en el norte de la provincia. Allí, los niveles de pobreza son elevados: según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 4 de cada 10 personas son pobres.

Las principales actividades que sustentan a la provincia provienen del turismo, minería, cultivos de tabaco y caña de azúcar, producción de vinos y especias.