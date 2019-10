La conmovedora carta de la jubilada con Alzheimer para Mauricio Macri

Una docente jubilada, de 76 años, de La Paz en Entre Ríos, le escribió una carta a Mauricio Macri en el marco de la visita del mandatario a la provincia

Una docente jubilada, de 76 años, del municipio de La Paz en Entre Ríos, le escribió una carta a Mauricio Macri en el marco de la visita del mandatario a la provincia, que ocurrió el jueves como parte del recorrido de la marcha del "Sí, se puede" con la que el Presidente busca su reelección.



La mujer que sufre de Mal de Alzheimer no pudo entregarle la hoja, y por ese motivo fue su nieta la que decidió compartir el mensaje por medio de las redes sociales con el fin de que se vuelva viral.



"Esta carta la escribió mi abuela para @mauriciomacri pero no se la pudo dar. Tiene Alzheimer y no sale de su casa ni para pasear; hoy fue a verlo y fue FELIZ. ORGULLOSA DE VOS NONITA. Ojalá te llegue su carta #MM", publicó la joven junto a la imagen la usuaria.

Esta carta la escribió mi abuela para @mauriciomacri pero no se la pudo dar. Tiene alzheimer y no sale de su casa ni para pasear hoy fue a verlo y fue FELIZ. ORGULLOSA DE VOS NONITA❤ Ojalá te llegue su carta #MM pic.twitter.com/neoOCWVxoF — Nahyndy Iriberry (@NahyndyIriberry) 4 de octubre de 2019





"Estimado Sr. Presidente de mi querida Argentina: Soy una docente jubilada que mañana, si Dios quiere, cumpliré 76 años, por eso me atrevo a escribirle y decirle que conocerlo será el "mejor regalo de cumpleaños" y que muchos, como yo, estamos rezando por Ud. y rogando que el Sr. lo bendiga y le muestre el mejor camino para nuestra Nación porque descontamos que Dios escuchará nuestros ruegos y será nuestro nuevo presidente porque "Sí se puede". ¡Bendiciones Mauricio! Sara Olga Moreyra C. 41 Bº Osecac La Paz E. Ríos", redactó Moreyra.



El jefe de Estado se mostró confiado en revertir la dura derrota que el Gobierno afrontó en las PASO del 11 de agosto. En ese sentido, admitió que el resultado de las primarias "fue un mensaje" para su gestión y prometió "resolver el tema económico" en caso de ser reelecto en las generales.