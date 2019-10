José Ottavis, en la Peregrinación a Luján: "Agradezco estar sanado de la adicción y volver a militar"

El ex jefe de la agrupación kirchnerista "La Cámpora", José Ottavis, participó este sábado de la peregrinación a la Virgen de Luján

José Ottavis fue, durante algunas meses, un personaje sumamente mediático durante su noviazgo con Vicky Xipolitakis y su liderazgo en la agrupación kirchnerista La Cámpora. Sin embargo, desapareció de las polémicas y se conoció que sufría de adicciones.



Tras mantenerse alejado de la exposición mediática, el diputado bonaerense por el Frente Amplio Justicialista compartió un video en su cuenta de Instagram donde se lo escucha agradecer que "el Rosario me haya sanado de la adicción y me haya permitido volver a militar y a transformar la realidad".



Esta grabación fue realizada este sábado durante la peregrinación a Luján. "Hola, acá estamos como el año pasado, el día de Jesús misericordioso, de Sor Faustina, el día de nuestra peregrinación a la Virgen de Luján, con todo nuestro pueblo, nuestros jóvenes, yendo a decirle a la madre que la amamos, que la queremos y que le pedimos por la Argentina", comenzó diciendo Ottavis.

A su vez, el político añadió: "Yo, particularmente, agradezco que el Rosario me haya sanado de la adicción y que me haya permitido revivir y que me haya permitido volver a militar, volver a transformar la realidad junto a todo nuestro pueblo".



"Un saludo a todos y pido que oren por todos nosotros para que lleguemos bien, con fuerza a saludar a la Virgen en su casa, la Basílica de Luján", manifestó el diputado bonaerense para cerrar el video.



Junto al video, José Ottavis escribió el siguiente mensaje: "Nuestra Señora de Luján, gracias por cuidar de nosotros, escuchar nuestras oraciones y envolvernos con tu amor".