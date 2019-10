Video: escándalo, gritos y amenazas entre Alfredo Casero y el dueño de un bar en Palermo

El actor se peleó con el encargado de un local quien lo echó del lugar por su apoyo al presidente Mauricio Macri. Te mostramos lo ocurrido

El actor Alfredo Casero, reconocido defensor del actual Gobierno, protagonizó una escena escandalosa con el dueño de un bar en el barrio porteño de Palermo quien, aparentemente, lo habría querido echar solo por apoyar al presidente Mauricio Macri.

En un video grabado por un testido de lo ocurrido, que dio a conocer Confrontados por El Nueve, se puede observar como el artista está a los gritos con el encargado del local a quien le dice que "le chupa un huevo lo que él diga" y que "se la banca".

"Me estás echando de tu negocio porque tenés la seguridad. ¿Qué querés que te diga? Lo lamento por tu mozo que es una buena persona", manifiesta Casero en el video, a la vez que el dueño del lugar le replica que "vaya a tocarle el tambor a favor de Macri".



En ese momento, varias personas se suman al enfrentamiento ya que le dicen que ellos también apoyan al actual Presidente, a lo que uno de ellos le dice: "¿Querés quedarte sin clientes, viejo boludo?".







Otra de las frases del actor fue "Yo no soy ningún macho, boludo, soy tu cliente y son tus clientes. Lamentablemente no tenés clientes peronistas".

"Me parece una barbaridad. Tené la seguridad que tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio, porque hiciste un muy mal negocio al tratarme así, cometés un error. Yo tengo sesenta años, veinte menos que vos, así que no digas que sos viejo", agregó el actor, tras lo cual le dijo que era por culpa de su generación "de mierda" (señalándole a la persona con quien discutía) "que todos estemos así".



Si bien no se pudo ver el gesto del encargado del lugar, sí se pudo observar a Casero más enojado preguntándole a su rival si lo estaba amenazando de muerte. "¿Me estás amenazando con que me vas a matar? Este es mi abogado, mirá. Me estás amenazando con que me vas a matar y que aunque tengas ochenta años te la vas a bancar, pelotudo", dijo a los gritos, al mismo tiempo que el trabajador del bar le decía que es "un chorro".



"Yo no soy chorro, yo te garpé lo que vos quisiste", respondió Casero, quien se fue del local al igual que los demás clientes que lo apoyaron.