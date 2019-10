Sáenz, tras ganar las PASO: "Si soy gobernador, voy a trabajar con el Presidente, sea el que sea"

Pese a la abultada diferencia sobre Sergio Leavy (Frente de Todos), fue mesurado al expresar que "todavía nos falta para el 10 de noviembre"

El resultado fue arrasador. Gustavo Sáenz, fue elegido como el candidato más votado en la categoría a gobernador de Salta en las PASO celebradas este domingo.

Una hora después de conocerse el contundente triunfo, encabezó el acto de festejo de su frente en el hotel Alejandro I. Habló de un primer paso exitoso de cara a la gobernación y un acuerdo en beneficio de Salta con el próximo presidente.

En primer lugar, felicitó a Bettina Romero, quien se alzó con la victoria en la categoría intendente de la capital salteña.

"Trabajaremos para que sea la próxima intendenta y continúe con la transformación en a ciudad", remarcó.

Luego felicitó a los otros precandidatos de su frente: Martín Grande, Matías Posadas y Victor Lamberto.

Su discurso tuvo emotividad cuando recordó a sus padres: "Quizas muchos me entiendan y otros no. Sueño con que mis viejos me miren desde arriba y digan que están orgullosos de que, luego de abrazar la politica a los 14 años, hoy tengo la posibiidad de ser el gobernador de Salta".

Pese a la abultada diferencia que cosechó sobre su competidor Sergio Leavy (Frente de Todos), fue mesurado al expresar que "todavía nos falta para el 10 de noviembre. Siempre construí con humildad mi carrera política. Hoy dimos el primer paso, que es muy importante. Los salteños eligieron a sus candidatos".

"Aprovecho la posibilidad de felicitar a los demás precandidatos. Lo que buscamos es una Salta unida y trabajando para todos", expresó.

"Si me eligen como gobernador voy a trabajar con el presidente codo a codo, sea quien sea", dijo luego de proclamarse ganador de las PASO al tomar la palabra en el bunker donde esperó los resultados oficiales.

"Dimos el primer paso, pero falta para llegar a noviembre", subrayó el actual intendente capitalino, que en 2015 fue candidato a vicepresidente de Sergio Massa, con quien aún mantiene una buena relación.