Alberto F. insinuó que Macri dilapida reservas adrede: "Está perdiendo u$s100 millones diarios"

El candidato del Frente de Todos aseguró que "lo único" que le pidió al Presidente contacto fue "que cuide las reservas, y parece que lo hiciera adrede"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, expresó este jueves su preocupación sobre la situación del país, especialmente en materia económica, y puso el foco de atención en el valor del dólar y la baja en la cantidad de reservas del Banco Central, algo que le genera mucha inquietud.

"Macri terminó con tres o cuatro precios de dólar, con el contado con liqui subiendo; hay un desbande muy grande. Lo único que le pedí cuando hablamos es que cuide las reservas y parece que lo hiciera adrede; está perdiendo 100 millones de dólares diarios. Espero que Dios no permita que siga haciendo lo que está haciendo", se quejó el candidato opositor, que resultó ser el más votado en las PASO del 11 de agosto.

Al respecto, el compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner comparó la actual crisis económica del país con lo que se vivía durante la salida de la convertibilidad, en enero de 2002.

Fernández enfatizó que cuando analiza el presente de la Argentina siente "una suerte de deja vu, siento que estoy volviendo a entrar en la Casa de Gobierno en mayo de 2003, porque Macri ha generado un escenario similar al que generó la salida de la convertibilidad en la Argentina".

"Cuando mirás aquellos años se generó un aumento sustancial de la pobreza, de la desocupación, igual que Macri; se generó una devaluación del 400%, ahora Macri hizo una devaluación del 500%, y las reservas eran de entre 10 y 11 mil millones de dólares, que es lo que Macri con mucha suerte va a dejar en diciembre", añadió el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.

Fernández afirmó que, actualmente, "el país está virtualmente defaulteado" y remarcó que ésta, "es una situación de enorme gravedad, aunque el Presidente está de caravana dando discursos y no se da cuenta".

"No sé si alguna vez se dio cuenta del desastre que hizo, es inconmensurable", añadió el postulante a la presidencia.

Asimismo, Fernández ratificó que en caso de llegar a la Casa Rosada tendrá "diálogo" con todos los sectores, incluido Mauricio Macri, aunque aclaró que no sabe "qué puede aportar alguien que haya negado este caos".

"Ninguna elección se define hasta que se cuenta el último voto. Independientemente de que en las primarias hubo una enorme diferencia y las encuestas dicen que se amplió, hay que seguir trabajando y tratar de conquistar la decisión del mayor número de los argentinos", sostuvo el postulante opositor en referencia a la campaña electoral.

El dirigente peronista remarcó que, en caso de triunfar en las generales y convertirse en Presidente electo, se imagina "dialogando con todos".

En ese sentido, al ser consultado sobre si convocaría al líder del PRO, Fernández manifestó: "Desde ese lugar (de la política de diálogo) no tengo dudas, pero no estoy muy seguro de qué puede aportar alguien que haya negado este caos. El diálogo siempre es bueno con cualquiera, aún con los que se equivocaron mucho, si es que tienen vocación de dejar de equivocarse".

"Cuando uno escucha a Macri decir `te escuché´ es muy impactante, porque uno fue viendo el deterioro día a día y la falta de reacción del Gobierno y cuando reaccionaba siempre era para peor, no para mejor. Pasan de la negación a la terquedad", añadió en declaraciones a Radio La Red.

En ese sentido, el candidato del Frente de Todos se refirió a las distintas promesas de campaña de Macri, como reducir impuestos y premiar a estudiantes con buenas notas: "Todos los números están tan negativos en materia económica que llama la atención esa actitud".

No sé si alguna vez se dio cuenta del desastre económico que hizo", se quejó Alberto Fernández, quien afirmó que "hace mucho" que no habla con el jefe de Estado: "Dejé de hablar cuando dijo que las medidas eran acordadas" con el Frente de Todos.

Más allá del amplio repaso por el escenario político en el que cuestionó duramente al actual gobierno nacional por las políticas económicas que implementó, el candidato del Frente de Todos explicó el rol de Cristina Kirchner en la estructura que está conformando para su posible llegada a la Casa Rosada.

Al ser consultado sobre la participación de su compañera de fórmula en el armado de su eventual gabinete, Fernández fue contundente: "Va a tener cero injerencia".

"Es una pregunta recurrente, un tema que no me inquieta en lo más mínimo. Ahora, si la pregunta es si voy a trabajar con ella, es sí, porque es una mujer con ocho años de experiencia, y una dirigente de envergadura que puede ayudar mucho", añadió el dirigente peronista.

Sobre los integrantes de su eventual Gabinete, Fernández aseguró que quiere "un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir", al tiempo que remarcó que aprendió esa necesidad de su par de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

"Quiero un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir. Yo aprendí eso de Lavagna", sostuvo el postulante opositor.

El dirigente peronista cuestionó la serie de modificaciones que sufrió el área económica durante el Gobierno de Mauricio Macri: "Es un disparate".

Al ser consultado sobre si tiene definido lo que sería su Gabinete, señaló: "Tengo bastante decidido cómo tiene que ser mi cuadro de cercanía en la gestión".

"Si yo doy nombres, los expongo a la Argentina. No tengo ganas de que denigren a nadie. No tiene mucho sentido andar anunciando quiénes son los ministros", destacó.

Y, tras insistir en que apuntará a "gente idónea y honesta", añadió: "Quisiera tener una Cancillería donde lo más importante sea el comercio exterior, no solamente las relaciones internacionales".

Alberto Fernández y Venezuela: "Hay que ayudar a encontrar una salida y no promover una intervención"

El candidato presidencial del Frente de Todos remarcó que su postura respecto a la crisis en Venezuela "se parece mucho a la de Uruguay y México" y destacó que "hay que ayudar a encontrar una salida y no promover una intervención".

"El problema no es si la Argentina está en el Grupo de Lima o no, sino lo que dice. Uno puede estar en el Grupo de Lima y pedir que ayudemos a Venezuela a encontrar una salida y no promover la intervención como ha hecho parte del Grupo de Lima", sostuvo el postulante opositor.

El dirigente peronista señaló que "hay que intentar que los venezolanos encuentren una solución, porque evidentemente el informe de (la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle) Bachelet, la cantidad de gente que emigró de Venezuela están dando cuenta de una situación muy crítica, que se potencia por un bloqueo espantoso que hace mucho más difícil la situación".

En ese sentido, Fernández cuestionó la dura política implementada por los Estados Unidos para aislar al Gobierno de Nicolás Maduro: "Esto de primero generar el hambre para después decir que tira un pedazo de pan es una canallada".

"Tenemos que hacer algo para que Venezuela recupere el diálogo, para que sus instituciones funcionen, para que la violencia cese y para que todos los venezolanos vuelvan a su país. Mi posición se parece mucho a la de Uruguay y México", concluyó el postulante del Frente de Todos.