Bolsonaro, sobre las elecciones en Argentina: "Hemos trabajado para que un país más al sur no vuelva al pasado"

El mandatario de la nación vecina explicó que confía en que no va a llegar a las próximas elecciones en las mismas condiciones que su par Mauricio Macri

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que busca hacer un "trabajo serio" para que no suceda lo mismo que "en un país más al sur" y en 2022 vuelvan "los que ocuparon el gobierno" antes que él.

Esto lo dijo ante un grupo de 3.000 inversores nacionales y extranjeros, en la inauguración del Foro de Inversiones Brasil 2019, que se desarrolla en dicho país.

En lo que pareció ser una referencia a la Argentina, el mandatario de la nación vecina explicó que confía en que no va a llegar a las próximas elecciones en las mismas condiciones que su par Mauricio Macri.

"Hemos trabajado para que un país más al sur no vuelva a las manos de otras personas que la colocaron en una situación tan complicada. No podemos ser nosotros en 2022 lo que ese país es y vive en este momento", manifestó Bolsonaro al exponer en el Brasil Investment Forum, que se realizó en la ciudad de San Pablo.

"No llegar a esta situación dependerá del trabajo serio de cada uno, demostrar que los que ocuparon el gobierno antes no pueden volver. Si vuelven por el voto, paciencia, respetaremos, pero no pueden volver por omisión nuestra, nuestro destino con ellos era ser Venezuela, ahora el destino son otros países", afirmó el mandatario.

No es la primera vez que el presidente brasileño manifiesta su deseo de ver a Macri cuatro años más en el poder, aunque esta vez lo hizo ante un auditorio con representantes del poder económico.