Kicillof, en Mar del Plata: la situación "es una verdadera masacre a nivel laboral y de puestos de trabajo"

El candidato aseguró que la provincia tiene instrumentos con su banco y con su Ministerio de Producción, para impedir que las empresas se cierren

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, encabezó junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario, un acto en Mar del Plataque en donde afirmó que "la situación económica y social de Mar del Plata es una verdadera masacre a nivel laboral y de puestos de trabajo", al aludir a los últimos índices del Indec.



El ex ministro de Economía estuvo en la tradicional confitería Tío Curzio, Colón y la Costa, acompañado por la candidata a intendente Fernanda Raverta y el primer candidato a diputado provincial Juan Pablo de Jesús, en donde propuso para revertir las cifras de desempleo y pobreza, "llevar a cabo una estrategia de desarrollo para la ciudad".



Además, apuntó contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quienes tildó de "insensibles" y acusó a la mandataria de haberla visto "pocas veces en la calle cuidando los puestos de trabajo y la situación social".



"En Mar del Plata los indicadores socio-económicos están en estado muy crítico" dijo y agregó que "es imposible que le vaya bien con esta política económica".



"Lo que a mí siempre me llamó la atención y que ahora en estos meses queda mucho más claro es cómo podía ser que la gobernadora Vidal, que el gobierno de la provincia, fuera absolutamente insensible a esta situación", añadió.



El economista aseguró que "la provincia tiene instrumentos con su banco, con su Ministerio de Producción, para impedir que (las empresas) se cierren o terminen en quiebras y en desastre".



"Es increíble la cantidad de veces que veo a la gobernadora en los carteles y las pocas veces que la veo en la calle cuidando los puestos de trabajo y la situación social", señaló, y añadió que eso "no se entiende, y es lo que deberían explicar, por qué nunca han hecho nada".



"La caída de la demanda de los servicios que producen para el sector interno ronda del 30% porque este Gobierno se ocupó de la caída del salario. Necesitamos que cambie esta política", dijo.

"No se puede llegar al Gobierno con los bolsillos llenos de promesas, una campaña de marketing y mentiras, y desde el primer día empezar con las excusas", sostuvo el ex ministro de Economía.

"Han dicho que era culpa del gobierno anterior, del contexto internacional, de los últimos 70 años o que era culpa del gobierno siguiente", manifestó.

Por otra parte, afirmó que "lo que quiere hacer Alberto (Fernández) en la Nación" y él en la Provincia "tiene que llegar a Mar del Plata" pero, en un fuerte respaldo a Raverta, subrayó que para eso "se necesita que esa boleta no se corte".

En el mismo tono, Magario señaló "la boleta va toda junta, no se puede cortar, la boleta es entera para cambiar la historia de Mar del Plata".



Luego de la conferencia de prensa, Kicillof se dirigió a la plaza Italia, ubicada en la zona del puerto marplatense, donde miles de militantes lo esperaban para un acto partidario.