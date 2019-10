Alberto Fernández blanqueó la legalización del aborto y anunció el Ministerio de la Mujer

Lo hizo en el bloque dedicado a derechos humanos, diversidad y género, en el que algunos de los candidatos cuestionaron "el curro de los derechos humanos"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, Fernández se mostró este domingo en favor de la legalización del aborto y ratificó la creación el Ministerio de la Mujer.

"Todos saben lo que pienso en el tema del aborto", arrancó el candidato del Frente de Todos, quien destacó que "seguir castigándolo es criminalizar la conducta" de las mujeres que tienen que incurrir en la interrupción del embarazo, ante lo cual blanqueó su decisión de que "hay que tender a la legalización".

Y concluyó: "Terminemos con la hipocresía".

En el inicio de ese bloque, el candidato de NOS, Juan José Gómez Centurión, se había ubicado, por supuesto, en la vereda de enfrente: "Me opongo a cualquier modelo del derecho al aborto", afirmó, y reivindicó el derecho del niño a nacer. "La vida del niño por nacer no se plebiscita ni se debate", enfatizó.

En otro orden, sostuvo que "en el curro de los derechos humanos vamos a terminar con una vergüenza sistemática del pago a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares", y anticipó que de ser presidente indemnizaría a los familiares de víctimas del terrorismo.

A su turno, José Luis Espert afirmó que "el liberalismo es la gran dferensora de derechos humanos de la historia", tras lo cual le preguntó a la izquierda "cuáles son los derechos humanos en la Venezuela de Maduro, o en la China de Mao Tse Tun".

Espert destacó que en Argentina, "los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por los defensores de los argentinos de los 80. Basta del curro de los derechos humanos".

En cuanto a la Educación Sexual Integral, señaló que "estamos de acuerdo en la medida que sea un complemento de la educación que reciben los chicos en la casa paterna".

Roberto Lavagna consideró luego que "el hambre en la Argentina" es el derecho humano que "está siendo violado". "Este es el derecho humano cuyos niveles de violación son más terribles en la Argentina", afirmó.

Por su parte, Mauricio Macri dijo que lo hacía "feliz" ser presidente de "un país donde se vive en libertad. Creo en la libertad". Afirmó que "siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos".

Luego consideró "inaceptable que haya desigualdades entre los varones y las mujeres", y tras aclarar que "no nos quedamos solamente en las declaraciones", aseguró que "lanzamos un plan de igualdad", como así también otro para combatir la violencia de género.

"Hemos mejorado el sistema de denuncias de las mujeres, construido nuevos hogares y creado estadísticas. E impulsado la Ley Brisa para menores víctimas de femicidios", concluyó.

"Parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, o que el genocidio no existió", se quejó Alberto Fernández, que aclaró que "los jueces dirimieron cuál es la verdad".

Habló luego de las "nuevas demandas" imperantes y sostuvo que "el colectivo feminista que irrumpió ante nosotros debe ser el que más debe llamar la atención". Dijo luego que "las mujeres jóvenes duplican en materia de género al desempleo de nuestro país".

"Presidente, si le preocupa la igualdad de género preocúpese de que se ejecute el presupuesto, que solo se ejecutó el 10%", expresó entonces, para anunciar luego que de ser presidente "vamos a crear el Ministerio de la Mujer".

"¿Un ministerio más? ¿Más Estado, más burocracia? Inentendible...", le replicó más adelante José Luis Espert, recibiendo luego esta respuesta de Alberto Fernández: "No me preocupa ampliar el gasto público cada vez que sea para ampliar derechos".

"Sabemos que hoy las mujeres están sometidas no solo a la desigualdad salarial, sino también a cargar con el trabajo doméstico no remunerado. Son las que más están sufriendo esta crisis", se quejó por su parte Nicolás Del Caño, quien afirmó que "la deuda no es con el fmi y los empresarios, es con las mujeres".

Y luego la emprendió contra quienes rechazan el aborto: "No son provida, son antiderecho; no son provida, son pro aborto clandestino".