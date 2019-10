Mauricio Macri, en el debate: "Alberto dice que destruí la economía, pero antes decía que fue Cristina"

El presidente, quien busca su reelección en octubre, criticó al kirchnerismo por sus modos de "dedito acusador, atril y canchereada"

Durante su exposición a lo largo de los diferentes bloques temáticos, el presidente Mauricio Macri le pidió al electorado que "sigamos trabajando juntos y logremos resolver juntos los problemas que faltan" en el país, después de un primer mandato en el que logró, dijo, "resolver muchos problemas".

También llamó a lograr un "consenso" para tener una economía "estable" en el próximo período, abogó por la igualdad de género y criticó al kirchnerismo por sus modos de "dedito acusador, atril y canchereada", al participar de la primera edición del debate de candidatos que se realizó en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.

Y fue directo contra Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, cuando le dijo

Te puede interesar Macri vs. Fernández: analistas opinan quiénes ganaron y perdieron en el caliente debate presidencial

Estas son algunas de las frases del presidente durante el debate en la Universidad del Litoral, en Santa Fe.



Sobre las relaciones internacionales

Cuando llegamos, Argentina era uno de los países más aislados del mundo y su socio estratégico era Venezuela, pero desde 2015 cambiamos, me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo y revitalizamos el Mercosur".



Sobre la deuda



"Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior" y añadió que el peso restante fue "para pagar el déficit fiscal".



Sobre el narcotráfico



"Defender la familia argentina es enfrentar al narcotráfico", por lo que le "preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición".



Sobre el candidato Kicillof



"Tanto hablan de educación, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas".



Sobre el kirchnerismo



"Volvió el dedito acusador, el atril y la canchereada", lo que significa que "el kirchnerismo no cambió, por más que se oculte y trate de mostrarnos algo distinto", razón por la que expresó sobre la elección del domingo 27 que "esto depende de nosotros".



Sobre Pami



"Dos de cada tres medicamentos son gratuitos y funciona de forma transparente y digitalizado, y eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia".

Sobre Robótica



El mundo está "frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia" y que "se habla de nuevos alfabetismos", por lo que planteó que "robótica, programación y trabajo en equipo" deben ser parte del "desafío en las escuelas".



El mandatario se expresó en estos términos durante el debate presidencial que se realiza en la Universidad del Litoral.



Sobre ciencia y tecnología



"Es uno de los 5 presupuestos que más creció en nuestro gobierno", además de que "en la universidad hemos dado aumentos todos los años por encima de la inflación".